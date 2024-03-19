Гороскоп на весеннее равноденствие: какие знаки испытают больше всего изменений

Весеннее равноденствие, которое в этом году приходится на 20 марта, знаменует начало нового астрологического года. Это время загадывания желаний и построения личных планов. Практики благодарности и заземления помогут провести этот момент наиболее удачно.

А астрологи обещают еще и немало положительных изменений представителям всех знаков зодиака. Читайте дальше, чтобы узнать свой прогноз на весеннее равноденствие.

Овен

С началом вашего сезона наступает новый астрологический год. Это значит, что вам особенно важно не оглядываться назад, а уверенно двигаться вперед. Сделайте, чтобы в новом году присутствовать здесь и сейчас. Практики благодарности, медитация, ведение дневника и времяпрепровождение на природе – все это следует делать часто, если не каждый день. Посвятите этот год тому, чтобы выявить свои природные лидерские качества и помочь другим сделать то же самое. Иногда самое благородное, что вы можете сделать – стать маяком любви для окружающих. Вот в чем суть этого нового астрологического года: быть источником вдохновения через расстановку приоритетов. День равноденствия лучше будет провести с друзьями.

Телец

Астрологический новый год побуждает вас выразить себя и повысить самооценку. Для вас нет лучшего времени, чем сейчас, чтобы начать относиться к себе с любовью и восхищением, вместо того, чтобы ждать, пока другие по достоинству вас оценят. Начните делать это самостоятельно и остальные подтянутся. Помните, что ваши мечты принадлежат только вам. Пусть чужое неприятие не сбивает вас с избранного пути. Не сдавайтесь и нужные люди и возможности с легкостью найдут вас в этом новом году. Отпразднуйте равноденствие походом в любимый ресторан.

Близнецы

Настает время полностью отдаться своим целям. Ваше внутреннее пламя будет гореть ярко, чтобы вы ощутили вдохновение от интересных именно вам проектов, отношений и самоанализа. Вам придется пройти через период инициации, и он может быть непростым. Но такие испытания необходимы, чтобы вы смогли стать новым человеком. Постарайтесь избавиться от изоляции, переутомления и стресса. Вы не сможете получить желаемое, если ваша жизнь будет перегружена. Научитесь отпускать прошлые привычки с любовью. В день равноденствия составьте список своих ошибок, которые вы допускали в прошлом году, а затем сожгите его, а пепел смойте в унитаз. Эти привычки не приветствуются в новом году.

Рак

Начало нового года принесет вам начало нового этапа в жизни. Вы станете лучшим другом и научитесь расставлять границы. Вы начнете отстраняться от людей и вещей, которые вредят вам на вашем пути к цели. В вашей жизни станет больше дружбы и появятся новые единомышленники. Держитесь за людей, заставляющих вас чувствовать драйв, и вливайтесь в эти дружеские отношения, полностью освобождая себя от давления, связанного с общением с отрицательными людьми. Равноденствие отпразднуйте, приготовив себе любимое блюдо, налив любимый напиток и поставив лучшую ароматическую свечу. Вы ведь заслуживаете только лучшего.

Лев

На вас сильно отразится новый астрологический год. Это будет период, полный новых возможностей в любви и карьере. Поэтому постарайтесь подготовиться к жизни, к которой вы так стремились. Начните делать то, что приближает вас к цели. Меняйте свои привычки на более полезные. Составляйте списки – как нужных дел, так и благодарностей за все, что вы получили в жизни. Заботьтесь о своем теле – ешьте здоровую пищу и больше двигайтесь. Не следуйте другим, станьте лидером сами. Вы начнете замечать сдвиг внутри себя, и это отразится на ваших внешних проявлениях. Для празднования равноденствия сделайте что-нибудь полезное для тела – пойдите на массаж, примите ванну или отведайте здоровое и питательное блюдо.

Дева

В момент наступления нового астрологического года побудьте немного в одиночестве, чтобы подумать, что вы получили за прошлый год. Уроки, трудности, большие победы, новые отношения, воспоминания, опыт и многое другое. Запишите все хорошее и не очень, чтобы получить ясное представление о том, насколько вы способны справиться со всем этим. После этого запишите новый подход, который вы планируете использовать, чтобы избегать старых ошибок в будущем. Проводите больше времени с людьми, в присутствии которых вы чувствуете себя уверенно, счастливо и безопасно, одновременно говоря "нет" отношениям и динамике, из которых вы, возможно, уже выросли. Чтобы начать новый астрологический год на положительной ноте, выполните какое-то из своих желаний. Например, сделайте что-нибудь вместе со своим романтическим партнером.

Весы

Астрологический новый год станет для вас сильным сдвигом. Вы начнете ощущать прилив энергии и глубокое волнение от открывающихся перед вами в этом году возможностей. Вы можете увидеть, что ваши отношения, семья или карьера достигают новых высот. Подумайте о той тяжелой работе, которую вы проделали, чтобы оказаться в этой ключевой точке. Скоро вы начнете пожинать плоды своего неутомимого труда. Новый год начните с обновления жизненного пространства – избавьтесь хотя бы от нескольких ненужных вещей. С энергетической точки зрения это создаст простор для изобилия, которое придет к вам в форме дружбы, любви, денег и прочего полезного и приятного.

Скорпион

Во время нового астрологического года вы почувствуете сильную ностальгию. Вы не избежите ощущения взросления или выхода из старых отношений, отказа от привычек, которые больше не делают вас счастливее. Вы почувствуете большой внутренний и внешний сдвиг, из-за которого вам практически невозможно будет сидеть на месте и позволять жизни проходить мимо. В настоящее время вы можете полностью изменить свой карьерный путь. Примите изменения и не извиняйтесь за желание измениться. Уверенно двигайтесь вперед и не давайте другим убеждать вас, что изменения – это плохо. Для празднования равноденствия внесите изменения в свой образ. Купите необычную одежду, постригитесь или даже сделайте татуировку. Помните: мы одеваемся и украшаем себя не для того, чтобы привлечь внимание других, мы делаем это для того, чтобы лучше представить себя в мире.

Стрелец

Возможно, сейчас вы чувствуете себя очень подавленным, но это нормально. Ваш мир меняется, и это непросто. При этом окружающие все равно видят в вас источник оптимизма и радости. Поэтому, если почувствуете, что вы застряли на месте, вспомните, что вы и есть тот колодец, в котором можно черпать позитив. Иногда наши величайшие приключения происходят внутри. Астрологический новый год станет для вас временем, когда вы глубже посвятите себя своим долгосрочным целям. Отпразднуйте этот момент, попробовав новое хобби.

Козерог

Ваш внутренний ребенок просыпается. Вы чувствуете воодушевление и силу. Вам следует приложить все усилия, чтобы осознать, что ваши детские мечты все еще имеют шанс сбыться. Так что вспомните, что вам приносило наибольшую радость в детстве, даже если это лепка из пластилина, и займитесь этим снова. Легко забыть, какую пользу мы получаем от свободной игры, но этот астрологический новый год наступил, чтобы напомнить вам о ценности таких забав. Поэтому день равноденствия проведите в игре, позвольте себе быть более творческой и раскрепощенной личностью. А дальше старайтесь посвящать этому хотя бы один день в неделю.

Водолей

Вы стремитесь к настоящей дружбе и чувству общности. И это станет темой вашего следующего года. Вместо того чтобы тратить свою энергию на большое количество друзей, поставьте качество на первое место. Общайтесь с людьми, которые имели схожий жизненный опыт или сейчас имеют схожие взгляды на жизнь. Держитесь поближе к тем, на кого можно опереться. Вместо того, чтобы чувствовать себя плохо из-за того, что вы не принимаете всех остальных, сосредоточьтесь на людях, которые заставляют вас чувствовать себя принятыми безо всяких условий. Тема нового года – найти племя своей души. Поэтому день равноденствия проведите на интересующем вас семинаре или мастер-классе. Там вы найдете единомышленников.

Рыбы

Если в прошлом году у вас были проблемы с карьерой или финансами, все начнет исправляться. Вы можете почувствовать, что больше преданы себе и своему настоящему самовыражению, чем когда-либо прежде. Вы готовы создать границы и правила, которые помогут вам проявить себя лучше. Начните вести дневник или запишитесь на психотерапию, чтобы лучше разобраться в себе. Энергия расстановки приоритетов вошла в вашу жизнь, позвольте себе поймать волну и продолжить ее движение. Лучшим празднованием нового астрологического рока для вас станет свидание с собой.

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