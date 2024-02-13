Время радикальных перемен: как Марс в Водолее повлияет на все знаки зодиака 13 февраля

Воинственный и энергичный Марс, находящийся сейчас в Водолее, зажигает изменения в нашей жизни на коллективном уровне. На этой неделе планета соединится с Меркурием и Плутоном, что скажется на жизни каждого из нас.

Астрологи рассказали, что это несет всем знакам зодиака. Узнайте свой прогноз.

Овен

Постарайтесь сегодня не быть импульсивными. Трудно сдерживать то, чего желаешь, но действовать продуманно — всегда мудрый выбор. Теперь, когда ваша правящая планета Марс входит в Водолея, вы готовы взяться за новый проект. Возможно, вы на грани прорыва. Это отличный день для сотрудничества с другими.

Телец

Сегодня пора для себя. Вы готовы к отдыху и релаксации. Включите спокойную музыку, закройте глаза и глубоко вдохните. Вы наберете немалых оборотов, когда Марс войдет в ваш сектор работы, к этому нужно подготовиться. Сейчас не время избегать ответственности. Вы будете мотивированы на достижения.

Близнецы

Высказывайте свое мнение. Когда Марс входит в Водолея, вам может быть очень легко делиться тем, что у вас на уме. Особенно о той ситуации или вещи, которая занимала ваши мысли в последнее время больше всего. Вы хорошо обдумали ее со всех сторон. Сейчас вы готовы к новым знаниям и опыту. Но если вас что-то огорчает, например, чрезмерность поступающей информации, не стесняйтесь об этом сказать.

Рак

Просто будьте собой. У вас есть прекрасная возможность поделиться чем-то хорошим с другом, чтобы сделать его или ее день лучше. Заплатите за обед близкого человека или угостите коллег кофе – даже небольшой жест будет иметь большое значение. Вы очень наполнены внутренне, поделитесь этим с миром, и он вас отблагодарит.

Лев

Вы готовы раскрыть свои творческие таланты. Марс, входящий в Водолея, открывает дверь любви и партнерства. Возможно, вы думали о том, чтобы начать свой бизнес, но теперь вам хотелось бы сделать это со своей второй половинкой. Звезды способствуют вам, поскольку вы приняли решение, которого вы намерены придерживаться.

Дева

Будьте организованы. Сейчас вы можете почувствовать прилив энергии умственно, духовно и эмоционально. Используйте ее на что-нибудь полезное. Например, на раннюю весеннюю уборку. Причем речь идет не только о вашем доме, но и о мыслях. Только не будьте придирчивы и сверхкритичны, если все остальные не согласны с вами.

Весы

Пора принять важное решение. Вы можете чувствовать себя немного рассеянно, когда Марс войдет в ваш сектор творчества. Вы можете страдать из-за несовершенства своей среды и стремиться изменить интерьер дома или офиса, обновить гардероб. Вы готовы поменять свой образ и это принесет изменения к лучшему.

Скорпион

Если вы хотите быть лидером, вы можете стать им. Вам просто нужно проделать работу, необходимую для достижения этой цели. Марс входит в Водолея и активирует ваш сектор лидерства, родителей и руководства. Планируйте жизнь в соответствии с собственными принципами. И помните, что быть лидером, кроме прочего, значит слушать мнения других.

Стрелец

Вы готовы отправиться в новые земли. Но вам придется проявлять осторожность, когда доходит до любых действий, связанных с риском или путешествиями. Не берите на себя больше, чем вы можете сделать. И постарайтесь не позволять себе вмешиваться в принятие решений в последний момент.

Козерог

Делайте то, что хотите, ведь Марс в Водолее побуждает вас добиваться личных целей. Вы можете решить расставить приоритеты и воплотить свои амбиции в жизни. Вы уже видите, как это правильно сделать, а это само по себе огромная часть успеха.

Водолей

Какие принципы вы отстаиваете? Какое дело ваше любимое? Эта неделя дана вам для того, чтобы определить, чего вы действительно хотите от жизни. Когда Марс войдет в ваш знак, вы можете почувствовать необходимость лучше узнать себя. Это время для самоанализа и спокойного наблюдения.

Рыбы

Марс в Водолее призывает вас проявлять осторожность, чтобы не стать зависимыми от каких-либо привычек или партнера, особенно прошлого партнера. Содержите свой путь в чистоте и постарайтесь сейчас сосредоточиться на себе.

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