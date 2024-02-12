Новое начало и вызовы для любви: гороскоп для всех знаков зодиака на неделю

Любовная жизнь – это то, на чем часто держится наша самооценка и хорошее настроение. И некоторым на этой неделе следует ожидать ее оживления.

Астрологи проанализировали, что ждет в неделю, на которую выпадает День святого Валентина, всех знаков зодиака. Узнайте, что ожидает в личной жизни именно вас.

Овен

В начале недели ищите радости и удовольствие в общении со своим партнером. Романтический аспект жизни в эти дни будет особенно волшебным. Но поближе к выходным будьте осторожны с тем, что и как вы говорите. Особенно в текстовых сообщениях.

Телец

Одиноких представителей знака ожидает начало романтических отношений, которое принесет в их жизнь счастье и благополучие. Ваша личная жизнь готова расцвести, и эта неделя принесет радостные моменты. Планируйте на выходные романтическое свидание.

Близнецы

Неделя начнется не очень удачно для отношений – возможны конфликты и испытания. Но все проблемы будут преходящими. Ожидайте приятных впечатлений и счастливого поворота событий. Просто будьте открыты для общения и не скрывайте правды от партнера.

Рак

Ваша любовь сейчас переполнена взаимностью, романтикой и счастьем. Старайтесь дарить своему партнеру побольше приятных минут, заставлять улыбаться. Конец недели проведите спокойно в объятиях друг друга.

Лев

В вашей личной жизни станет больше счастья и взаимной привязанности. Из всех знаков зодиака на этой неделе именно Львы будут наиболее склонны принимать решения о пополнении в семье. Любые усилия, которые вы приложите к отношениям, в будущем принесут отличные результаты.

Дева

Эта неделя может принести проблемы в отношениях. Вы можете чувствовать беспокойство и эмоциональную чувствительность. Постарайтесь не реагировать слишком быстро. Этот период через несколько дней пройдет, но вы можете успеть наговорить лишнего. Поэтому до выходных проявляйте сдержанность.

Весы

Если вам давно нужно было решить какие-то недоразумения через откровенное общение, сейчас самое время сделать это. В начале недели могут прийти какие-то неприятные новости, и вам понадобится поддержка партнера, чтобы их принять. Только взаимная любовь поможет вам в этом.

Скорпион

Пора принимать решения в ваших отношениях. Разные – от совместных планов на отпуск до глобальных перемен. И сейчас подходящий момент для такого обсуждения. Если вы доверяете своему партнеру, принять такие решения будет гораздо проще. Проявите это доверие и благодарность за него каким-нибудь романтическим жестом.

Стрелец

Неделя может пройти под знаком личных проблем. Решать сложности в отношениях звезды советуют через спокойное и взаимоуважительное общение. Не принимайте никаких решений без обсуждения – вы можете потом пожалеть.

Козерог

Вы начинаете неделю с ощущения сильной взаимной привязанности с партнером. Если вы давно планировали вывести свои отношения на новый уровень – сделайте это. Ближайшие дни будут очень удачными для помолвки. На выходных придет время для яркого свидания.

Водолей

Вы ощущаете огромную поддержку в отношениях. Не забудьте ответить своему партнеру тем же. Именно она является тем фундаментом, на котором вы можете построить долгосрочные счастливые отношения. Запланируйте встречу только для вас двоих и наслаждайтесь общением.

Рыбы

Проявите немного сдержанности в вопросах любви. Не принимайте решение, не обдумав его со всех сторон. Ближе к концу недели ваши отношения потеплеют – вы почувствуете больше любви и захотите провести время в кругу семьи.

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