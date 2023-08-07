Время мечтать: для каких знаков неделя будет благоприятной. Гороскоп

Юпитер вошел в знак Льва и такое сочетание обещает удачу и безумные эмоции. Это улучшит настроение, создаст благоприятную атмосферу для общения и знакомств.

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Но ретроградная Венера в квадрате с Ураном может изменить взгляды на любовь и финансы. Астрологи составили гороскоп, который поможет справиться с жизненными проблемами.

Овен

Луна в вашем знаке вместе с ретроградной Венерой в знаке Льва и в вашем доме веселья создадут настроение для развлечений. Возможно, вас с любимым человеком ждут интересные приключения с друзьями и близкими. Вы сможете завести новые знакомства.

8 августа Луна соединится с Ураном в Тельце и вашим домом расходов. Поэтому развлечения и веселье могут повлиять на ваше финансовое состояние. Вы можете совершить импульсивную покупку, которая на самом деле вам не нужна и вы захотите ее вернуть обратно.

Телец

У вас дома может быть много невыполненных дел, но вы не хотите этого делать. Вам нужен перерыв и отдых. Но вы можете слишком этим увлечься и это негативно повлияет на вас. Когда Луна соединится с Ураном и вашим знаком, у вас может возникнуть желание выделиться из толпы.

Возможно, вы захотите одеть яркую одежду, которая демонстрирует ваши чувства, покрасить волосы или набить татуировку. Но не торопитесь с татуировкой, потому что желание может быстро исчезнуть.

Близнецы

Вы можете заняться тем, чем раньше никогда не занимались. Например, попробовать кататься верхом, заняться рукоделием или прокатиться на скейтборде. Вы можете пойти к месту, где никогда не были или посетить озеро, которого никогда не видели.

Также вам может присниться интересный сон. Это Вселенная посылает вам сообщения, поэтому будьте осторожны.

Рак

Уран соединился с вашим домом дружбы, поэтому если вас пригласят на концерт, в кино или на какое-нибудь другое событие, то обязательно соглашайтесь. Вы можете получить приятный сюрприз и множество положительных эмоций.

Если вы собираетесь за покупками, то вам обязательно повезет. Но будьте осторожны, чтобы не потратить слишком много денег.

Лев

Вы хотите выбраться из дома и путешествовать. Вы чувствуете себя достаточно импульсивным и это чувство будет сопровождать вас до конца недели. Возможно, вы ищете что-нибудь, чтобы оживить свои эмоции.

Поэтому прыжок с парашюта или посещение какого-нибудь фестиваля точно улучшат вам настроение и наполнят энергией.

Дева

Ретроградная Венера в знаке Льва и вашем доме искусств и магии побуждают вас к чему-то таинственному и мистическому. Возможно, вы хотите посмотреть фильм о тайнах человечества или посетить галерею.

Вы хотите путешествовать и посетить интересные места. Девы даже могут купить мотоцикл, чтобы ездить им в разные города.

Весы

Вы можете бросить все ради друга, потому что ретроградная Венера находится в вашем доме дружбы. Возможно, друзья попросят о помощи или пригласят заняться чем-нибудь интересным. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы повеселиться.

Вы можете почувствовать, что готовы совершить важную покупку. Но будьте осторожны, чтобы тогда не сожалеть о потраченных деньгах. Не принимайте импульсивные решения.

Скорпион

Вы хотите хорошо повеселиться, чтобы это было заметно и производило хорошие впечатления в социальных сетях. Это может помочь вам встретить особого человека, в которого вы влюбитесь. Ваши чувства будут взаимны и страсть вспыхнет между вами.

Стрелец

Уделите время своим друзьям и близким. Посетите галерею или театр или вместе займитесь йогой. Вы стремитесь к переменам в своей жизни. Возможно, вам хочется начать бегать с утра и уделять больше времени себе.

Вы хотите сменить работу или работать дистанционно, чтобы не тратить время на дорогу в офис.

Козерог

Вы хотите сделать правильный выбор в жизни и никого не слушаете. Но когда Луна соединится с Ураном в знаке Тельца и вашим домом риска и азартных игр, у вас возникнет соблазн сделать ставку на деньги.

Признайте, что это не даст вам никаких гарантий. Никто не застрахован от проигрыша, поэтому аккуратно распределяйте свои финансы.

Водолей

Вы можете встретить человека, о котором еще долго будете думать. Эта встреча может быть короткой, но человек будет в ваших мыслях постоянно.

Вы также можете ощущать острую потребность что-то сменить дома. Вы хотите переставить мебель или даже продать дом.

Рыбы

Вы хотите сделать что-нибудь веселое, необычное и незабываемое. Возможно, вы проведете время с друзьями или в одиночестве, чтобы разобраться в своих чувствах. Дайте волю своему воображению и не бойтесь рисковать и выходить из своей зоны комфорта.

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