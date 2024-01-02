Время для важного решения: гороскоп Таро на первую неделю января

Двойка жезлов – это карта недели, которая описывает общую энергию и влияет на все знаки зодиака. Карта символизирует принятие важных решений, что значительно отразится на будущем, поэтому следует тщательно обдумывать каждый шаг.

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Астрологи составили гороскоп Таро на неделю, который поможет во всем разобраться. Сейчас не время действовать импульсивно.

Овен

Десять мечей показывает, что сейчас Овны переживают болезненный период. Возможно, у вас есть проблемы на работе или в семейной жизни. Сосредоточьтесь на новом начале, чтобы освободиться от препятствий. Даже если вам кажется, что вы сейчас на самом низу, то помните о своей решительности и уверенности и шагайте на встречу светлому будущему. Всё обязательно наладится.

Телец

Восьмерка кубков призывает вас закончить общение с людьми, мешающими развитию и счастью. Такой разрыв будет болезненным, но это лучше, чем испытывать страдания. Вместо того чтобы сосредоточиться на плохом, примите реальность такой, какая она есть.

Близнецы

Пятерка жезлов указывает на то, что вы пытаетесь достичь определенной цели, но сталкиваетесь с препятствиями. Возможно, вы чувствуете, будто вашу точку зрения не учитывают. Вам придется прислушиваться к мнению других. Сначала может показаться, что это критика, но на самом деле это конструктивный совет.

Рак

Страница жезлов побуждает вас к приключениям. Прислушивайтесь к своему сердцу и следуйте желаниям. Иногда очень легко застрять в рутине и продолжать делать то, что больше не доставляет удовольствия. Но старайтесь выйти из этого состояния и со страстью двигайтесь вперед.

Лев

Шестерка жезлов – это карта решительности и чести. Это значит, что вы не только настойчиво работали и достигли своих целей, но и начали получать признание благодаря этому. Получать положительные отзывы и похвалу – это честь, поэтому наслаждайтесь этим моментом.

Дева

Четверка жезлов показывает, что вы прилагаете большие усилия для достижения своих целей. Но пора остановиться и отпраздновать свои победы и достижения. Позвольте другим стать частью этого приятного периода. Помните, иногда нужно остановиться, чтобы оценить свою работу.

Весы

Тройка мечей указывает на проблемы, от которых вы страдаете. Возможно, вас предали или вы чувствуете другую душевную боль, не дающую двигаться вперед. Проявите настойчивость и контролируйте эмоции, чтобы вернуться к нормальному ритму жизни.

Скорпион

Королева пентаклей заботится о том, чтобы все были сыты, в доме был порядок и уделяли достаточно времени семье и близким. Эта карта появляется в тот момент, когда может потребоваться поддержка больше обычного. Если вам нужна помощь, не бойтесь попросить об этом у родных.

Стрелец

Страница пентаклей символизирует энтузиазм к новым начинаниям и свершениям. На этой неделе вас поощряют как-то проявить свои творческие таланты. Будьте сосредоточены, настойчивы и решительны, чтобы воплотить задуманное в жизнь. Дайте себе возможности превратить мечты в реальность.

Козерог

Шесть кубков рассказывает о том, как прошлое влияет на настоящее. На этой неделе у вас будет возможность проверить, привязаны ли вы к прошлому и как это отображается на принятие решений. Не позволяйте ностальгии или искаженным воспоминаниям мешать прогрессировать.

Водолей

Карта Вселенной побуждает взглянуть на каждую область жизни, чтобы наполниться гармонией и балансом. Вы сможете погрузиться во внутреннее путешествие и определить цели на будущее. Ищите разные способы для совершенствования и развития.

Рыбы

Рыцарь мечей – это карта, которая предостерегает от того, чтобы любой ценой достичь желаемого. Хорошо иметь стойкие амбиции, но только тогда, когда вы учли все вызовы и последствия. Прежде чем совершить свой ход, проверьте все сценарии. Понимание тонкого предела между решительностью и одержимостью может уберечь вас от потенциальных ошибок в будущем.

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