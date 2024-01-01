Пять знаков ждут проблемы в любви: гороскоп на январь-2024

Жизнь изменчива, на смену успехам приходят взлеты и падения. Главное – не отчаиваться, не терять надежды и воспринимать трудности как необходимые условия на пути к лучшему.

Видео дня

Астрологи говорят, что некоторые знаки в январе столкнутся с проблемами. Начало года принесет невзгоды и недоразумения в любви.

Телец

Неожиданная встреча Юпитера и Урана на астрологической карте вызовет бурные эмоции в вашей жизни. Будут эмоциональные качели, внезапные смены настроения, а также трудности в романтических отношениях. Вы можете ощущать тревогу и эмоциональную нестабильность. Вам будет казаться, что отношения уже не будут такими, как прежде, ведь между вами появилась глубокая трещина из-за отсутствия взаимопонимания.

Близнецы

Гармонические аспекты Луны и Меркурия раскрывают глубокий союз эмоций и общения. Но это тоже может привести к эмоциональной нестабильности. Вы будете долго сомневаться, когда обстоятельства потребуют мгновенной решимости. Для вас наступил период полной неопределенности. Неблагоприятные аспекты Солнца и Юпитера могут вызвать негативные последствия.

Скорпион

Транзит Юпитер-Плутон может спровоцировать напряжение в отношениях. Чтобы не попасть в водоворот чувств, возможно, придется переоценить некоторые моменты. По всей вероятности, вы даже окажетесь в любовном треугольнике и не сможете принять важное решение. Во время этой фазы вы должны настроить свой внутренний компас, чтобы сражаться с бурными подводными течениями.

Козерог

Следует набраться терпения и отвергнуть эгоистические мотивы. Искренние разговоры помогут побороть своих демонов и воспринять ситуацию более адекватно. Причина нестабильного периода заключается во влиянии Плутона. Транзит вызовет серьезные душевные потрясения. Это может быть интенсивное путешествие самопознания и возрождения. Разочарований в любви обойти не удастся.

Рыбы

Воздействие Сатурна принесет много вызовов и заставит взять серьезную ответственность. Вы можете ощущать давление, которого никогда раньше не было в отношениях. Придется столкнуться с трудностями в любви. Будут эмоциональные недоразумения, которые еще приведут к напряжению и взаимным обвинениям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кого ждут судьбоносные изменения в новом году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.