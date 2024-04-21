Время болезненного перерождения: астропрогноз на ужасающее полнолуние в Скорпионе 24 апреля

Весеннее полнолуние в Скорпионе принесет много трудностей и испытаний. Астрологи отмечают, что впереди – период глубинных трансформаций и судьбоносных решений.

Апрель отметился также ретроградным движением Меркурия в огненном знаке Овна, монументальным затемнением и особым соединением планет, которое бывает раз в 14 лет. Согласно прогнозу, 24 апреля состоится самая интенсивная полная Луна в календарном году.

Скорпион – знак с очень сильной энергетикой. Разрушительные аспекты полнолуния несколько сгладит влияние Тельца, отвечающего за покой и стабильность. Полная Луна в Скорпионе уже считается тяжелым ударом, а с учетом ретрограда некоторым знакам придется столкнуться с испытаниями на крепость.

24 апреля Солнце в Тельце и Луна в Скорпионе сформируют мощный Т-квадрат с Плутоном, символом смерти и возрождения, который в этом году находится в Водолее.

Плутон недаром был назван в честь бога подземного мира. Олицетворяя глубинные трансформации и перерождения, Плутон является небесным управителем Скорпиона. Эти транзиты принесут действительно переломные моменты в жизни, а от принятых решений будет зависеть долгосрочное будущее.

Т-квадрат образуется, когда по крайней мере две планеты противостоят друг другу и обе "квадратируют" третью планету. Третья планета известна как вершинная или фокальная. Здесь активизируются чрезвычайно сильные энергии, побуждающие к переоценке ценностей и отказу от всего, что не приносит пользы.

"Т-квадрат похож на сгусток энергии, остроты и стресса. Он символизирует противоречивые аспекты. Фокальный Плутон будет динамичной точкой этой конфигурации", – объяснил астролог Фрэнк Клиффорд.

Т-квадраты всегда снижаются в одной модальности, и в случае апрельским полнолунием эта модальность является фиксированной.

Клиффорд подчеркнул, что эти астрологические аспекты будут побуждать проявить все мужество. Для достижения цели важно проявить смелость и настойчивость.

Во время апрельского полнолуния придется погрузиться в эмоциональные глубины. Вероятны серьезные испытания в отношениях, которые станут резким катализатором перемен. Основной урок этого месяца состоит в том, что отпускать больно, но иногда у нас нет другого выбора.

Астрологи говорят, что космический ключ к прогрессу – это радикальное перерождение, переоценка ценностей, пересмотр всех взаимодействий. Плутон символизирует разрушение во имя творения.

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