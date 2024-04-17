Сезон Тельца может навсегда изменить мир: как повлияет на все знаки зодиака

Телец – знак стабильности и порядка. Астрологи говорят, что после насыщенного влияния Овна, Телец принесет покой и передышку. Фиксированная земная энергия будет побуждать к размышлению и рациональным решениям.

Во время этого астрологического события ваша удача может пойти по одному из двух направлений. Может даже возникнуть непредвиденное желание начать все заново, если вы давно хотите что-нибудь изменить. 25 апреля наконец-то закончится ретроградный Меркурий. Появится возможность поразмыслить и решить нерешенные дела. Используйте это время с умом, чтобы избежать повторения ошибок.

Овен

Сезон Тельца принесет важные осознания. Вероятно, в вашей жизни случится неожиданное событие, что заставит пересмотреть планы на следующее полугодие. Май начнется несколько драматично, потому что вам придется принимать важные решения в отношениях. Во время ретроградного Плутона всегда выныривают на поверхность уроки прошлого. В то же время в финансовом плане все будет идти удачно. Живите лучшей жизнью в соответствии со своими ценностями.

Телец

Солнце входит в ваш знак и ваш первый дом идентичности – так что самое время запланировать что-нибудь особенное. Ближе к концу апреля придется решать, что вы желаете сохранить либо отпустить. Сосредоточьтесь на тех отношениях, которые придают вам силы, а не на тех, которые контролируют вашу жизнь. Ретроградный Плутон может существенно изменить вашу карьеру. Приготовьтесь к внезапному успеху и признанию.

Близнецы

Сезон Тельцов будет иметь решающее влияние на вашу жизнь. Создание физического и психического пространства для размышления может привести к невероятному, но неожиданному решению. Май принесет важные переосмысления – вы начнете по-другому относиться к истории своей жизни. Возможно, пора разобраться со своими скрытыми страхами и волнениями, чтобы перейти к следующей главе. К концу сезона Тельцов вы можете почувствовать, что наконец-то исцелились от всех травм.

Рак

Настоящие друзья должны дополнять вашу жизнь, а не создавать лишние проблемы. Когда солнце во Тельце войдет в ваш одиннадцатый дом сообщества и дружбы, вы можете начать переоценивать свои связи. Космическая энергия покажет, кто ваши настоящие друзья. К моменту ретроградного Плутона в Водолее 2 мая вы можете почувствовать, что пора открыть свою внутреннюю силу. То, что вы делаете, объединяет людей. Будьте готовы к новым проектам, которые откроют важный этап вашей жизни.

Лев

Сезон Тельцов будет побуждать задуматься о своих достижениях. Спросите себя, кто рядом с вами, когда вы празднуете свои победы. В конце концов это будут единственные отношения, которые имеют значение. Май принесет много побед, однако важно быть осмотрительными: вокруг вас появятся недоброжелатели. Личные и профессиональные достижения будут способствовать стремительному движению по карьерной лестнице. Наслаждайтесь своим успехом – вы долго и упорно трудились, чтобы достичь целей.

Дева

Материализуйте жизнь, которой вы хотите жить. Создайте свою реальность, поскольку Солнце в Тельце стабилизирует ваш девятый дом духовных, физических и образовательных путешествий. Вы будете двигаться в новом направлении. Однако, возможно, вам придется постепенно, но существенно изменить образ жизни, начиная со 2 мая. Следующие месяцы будут побуждать вас изменить распорядок дня и привычки. На этом пути вам предстоят некоторые трудности – придется выйти из зоны комфорта.

Весы

Подумайте о том, что вы цените, поскольку Солнце в Тельце обеспечивает блага в вашем восьмом доме активов и долгов. Этот период может подчеркнуть ваши финансовые возможности и статус. Пора получать вознаграждения за упорный труд. Однако в личной жизни возможны недоразумения. Важно проявить терпение и понять точку зрения партнера.

Скорпион

Стабильные отношения не должны быть скучными. Возможно, пора что-то изменить в ежедневной рутине. Вместо того, чтобы тяготить к драме и спорам, используйте эту энергию, чтобы сосредоточиться на создании прочного фундамента. Ретроградный Плутон может выявить затяжную травму и боль из вашего прошлого. Вылечившись от этого, осознаете, что ваши прошлые травмы могли повлиять на то, как вы воспринимаете близкие отношения сейчас. Такая теневая работа будет непростой, но поможет вам стабилизировать жизнь.

Стрелец

Энергия Тельца побуждает замедлиться, чтобы оценить привычные моменты жизни. Отладка ежедневных привычек поможет создать постоянный комфорт. Вы даже можете быть переполнены благодарностью за то, какой прекрасной стала ваша жизнь после периода эмоциональных взлетов и падений.

Козерог

Прислушайтесь к своему внутреннему романтику. Сезон Тельцов усилит ваши желания и чувственность. Вероятны неожиданные встречи и романтические свидания. Особый человек войдет в вашу жизнь неожиданно и внезапно, но вы будете чувствовать себя на седьмом небе от счастья. Наслаждайтесь этим периодом и будьте открыты для новых знакомств.

Водолей

Сезон Тельцов заставит вас немного заземлиться. Вам захочется сделать ремонт или хотя бы генеральную уборку и лучше обустроить личное пространство. Это стремление может отражать глубокие личностные изменения, через которые вы пройдете в период ретроградного Плутона. Конечно, трансформационные периоды могут быть болезненными, но стоит набраться терпения на пути к лучшему будущему.

Рыбы

Сезон Тельца будет побуждать к расширению кругозора. Транзит Юпитера и Урана может принести неожиданные открытия. Вероятно, вы узнаете информацию, которая изменит вашу жизнь. Ретроградный Плутон станет периодом переоценки ценностей и переосмысления отношений. Вам придется изменить в своем поведении и своем отношении к определенным лицам.

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