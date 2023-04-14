Впереди счастливые дни: гороскоп Таро до конца Пасхальной недели

Несмотря на то, что вот-вот Меркурий войдет в ретроград и произойдет солнечное затмение, астрологи говорят, что удачный для всех знаков зодиака период продолжается. А на что обратить особое внимание, подскажут карты Таро.

Видео дня

Узнайте, какая карта выпала вам на пасхальные выходные. И что она предвещает. Кроме того, эзотерики рассказали об общей карте для всех и ее особом значении.

Общая карта – Рыцарь кубков

Это хорошая неделя для веселья, социальной активности, романтики и дружбы. Станьте ближе к тем, кого вы любите, уважаете и кем вдохновляетесь. Делайте разные интересные вещи вместе, просто проводите хорошо время. Если вы влюблены, зовите свой любовный интерес на свидание. Если вы мечтаете об отпуске, бронируйте билеты. Эти дни созданы, чтобы наслаждаться жизнью. Водные знаки особенно важны на этой неделе (Рыбы, Рак, Скорпион), поэтому, если вы ищете любовь, следите за ними.

Овен – Паж пентаклей

В жизни встречается немало уроков и приходят они из весьма причудливых и неожиданных мест. Ваша карта указывает, что вы сейчас как никогда цените истину и способны извлекать уроки отовсюду – из прошлого, из чужого опыта, даже из мест, где вы никогда не бывали. Полагайтесь на свой ум.

Телец – Девятка кубков

Это карта благословения. Приглашение выразить вслух искреннее желание. Представьте все, что вы хотите на самом деле, и воплотите это. В первую очередь это актуально для отношений, будь то романтические связи дружба или деловое партнерство. Надейтесь на лучшее и действуйте.

Близнецы – Колесница

Вы преисполнены целеустремленности, жизненной силы, решительности и амбиций. Ваша карта свидетельствует о том, что вы строите большие планы. Вы знаете, в каком направлении вам нужно двигаться и готовы начать это движение. Ближайшие дни могут быть связаны с путешествием или изменением образа мышления. Пора расширить свой кругозор.

Рак – Верховная жрица

Вы получили благословение полностью погрузиться в свой глубокий и мощный эмоциональный мир. Вас ждет блаженство. Приготовьтесь к важным озарениям из глубин собственного подсознания. Чтобы получить их, медитируйте, ведите дневник, рисуйте, мечтайте и даже просто разговаривайте с собой. Делайте все, что вам нравится, чтобы усыпить ваш ум и привести его в расслабленное состояние.

Лев – Четверка кубков

Скука – ваш враг. Вы начинаете делать вещи, которые не соответствуют вашему характеру, просто чтобы что-то начало происходить. Ваша карта предостерегает вас не торопиться. Обратите внимание на то, что у вас уже есть. Попробуйте посмотреть на свою жизнь свежим взглядом – у вас есть все, чтобы люди восхищались вами и хотели так же. Смотрите на это и наслаждайтесь.

Дева – Двойка мечей

Недавно вы приняли какое-то важное для себя решение. Теперь пора воплотить его в жизнь. Учтите все за и против, поговорите об этом с кем-то, кому вы доверяете, и учтите все риски. А потом просто сделайте шаг вперед. Жизнь станет гораздо легче, когда вы наконец-то отважитесь.

Весы – Семерка пентаклей

Не каждая перемена должна быть радикальной, быстрой или серьезной. Многие значительных изменения в нашей жизни происходят постепенно. И вы начинаете осознавать, что ваш путь ведет вас к этому. Отметьте свой прогресс и составьте план того, что будет дальше. Сложную часть вы уже проделали, хотя могли этого и не заметить.

Скорпион – Восьмерка мечей

Ваша карта приносит вам момент осознания после затяжного периода самообмана. Это мощное откровение, которое поможет вам освободиться от убеждений или поведения, которыми вы себя ограничивали. Измените свое мышление, и вы увидите все свои ошибки и исправите их.

Стрелец – Дурак

Что может быть более приятным и более обнадеживающим, чем новое начало. Дурак призывает вас отправиться в новое путешествие, полное открытий. И сейчас самое время предпринять первые шаги. Не слишком беспокойтесь об общей картине или долгосрочном плане. Просто отправляйтесь. Наслаждайтесь путём.

Козерог – Король кубков

Вы склонны ставить завышенные требования к себе, проявлять практичность и амбициозность. А еще вы умеете заботиться о других. Ваша карта призывает вас обратить внимание на свое окружение. Кто-то совсем рядом нуждается в вашей помощи – это может быть партнер, коллега, друг или член семьи. Но не давайте советов, пока вас об этом не попросят.

Водолей – Паж жезлов

Эти дни для вас похожи на школьные каникулы. Они полны интересными и увлекательными, веселыми и игривыми событиями. Заполните свое свободное время новыми занятиями, которые вы еще не пробовали. Слушайте и читайте что-нибудь необычное. Запишитесь на мастер-класс. Посетите музей. Вы готовы изучить свой локальный мир и увидеть новые вещи.

Рыбы – Рыцарь жезлов

Вы предпочитаете слишком сильно перестраховаться, когда действительно стоит рискнуть. Но успех любит храбрецов. Решитесь наконец на риск и вы одержите заслуженную победу. Даже если вы разыграете комбинацию, которая кажется вам достаточно дикой, вы выйдете победителем, потому что шансы сейчас складываются в вашу пользу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, для каких знаков апрельское солнечное затмение станет судьбоносным.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.