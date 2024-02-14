Возьмите от жизни все: гороскоп на 14 февраля День Валентина для всех знаков зодиака

В этот день святого Валентина Луна покидает созвездие Овна, чтобы перейти в Тельца. Это начинает совершенно новый этап в жизни представителей всех знаков зодиака.

Астрологи рассказали, что каждому из них принесет такой транзит. Читайте дальше, чтобы узнать свой прогноз.

Овен

Переход Луны и знак Тельца может сделать ваши ощущения более обостренными. Телец управляет всеми чувственными вещами, которые можно купить за деньги, такими как хорошая еда, вкусные наслаждения и любовь к отдыху. Разделите эту радость с особым для себя человеком. Но даже если вам придется провести вечер наедине, не унывайте – лучше проявите любовь к себе, это позволит лучше восстановить силы.

Телец

Луна, которая окажется в вашем знаке, принесет желание наслаждаться разными замечательными вещами в жизни. С благодарностью принимайте всё хорошее, что получите сегодня. Давайте любовь и ласку тому, кто разделит с вами этот день. Если же у вас сегодня нет компании, закажите свои любимые суши или еду из местного ресторана. Завершите день каким-нибудь наслаждением.

Близнецы

В ближайшие несколько дней с вами может произойти нечто необычное. Вы можете захотеть освободиться от вещей, которые вам больше не нужны, но испытывать к ним сентиментальность, которая не позволит так легко расстаться с ними. Сейчас не тот день, когда нужно прощаться с воспоминаниями. Доверьтесь своей ностальгии. Почувствуйте нежность к своим воспоминаниям.

Рак

Посвятите этот день друзьям и это принесет вам такую нужную любовь. Позвоните тому, с кем давно не разговаривали. Отправьте свою любовь и нежность через соцсети. А с кем можете, встретьтесь лично. Чем больше людей сегодня ощутят тепло от вас, тем лучше.

Лев

У вас сегодня день денег. Тщательная работа принесет вам увеличенную прибыль. Вы сейчас являетесь буквально магнитом для неожиданных прибылей. Просите о повышении зарплаты или переводе на высшую должность. Берите сверхурочную работу, чтобы лучше продемонстрировать свои рабочие навыки и преданность профессии.

Дева

Переход Луны в знак Тельца может вызвать у вас желание свернуться калачиком на диване и погрузиться в хорошую книгу. Сегодня вам не нужна драма, поэтому выбирайте для себя комфортный и приятный отдых. Также это отличный день для обучения и исследования мира.

Весы

Когда вы последний раз углублялись в изучение чего-то, что вас действительно увлекает – посещали музей или слушали интересную лекцию? Луна в Тельце побуждает вас вспомнить собственные интересы и посвятить им как можно больше времени. Начните прямо в обеденный перерыв. И не забудьте разделить этот момент с близким человеком.

Скорпион

Вспомните, кто из ваших близких открывает в вас все самое лучшее? Постарайтесь провести день с этим человеком. Луна входит в ваш знак партнерства, и хотя вы любите проводить время в одиночестве, сейчас лучше посвятить себя общению с людьми, которые обогащают вашу жизнь. Одиноким Скорпионам сегодня может посчастливиться встретить именно того человека, поэтому общайтесь и знакомьтесь.

Стрелец

Здоровье – это богатство, поэтому в этот день позаботьтесь о своем теле, разуме и духе. Примите любовь к себе и сделайте что-нибудь хорошее именно для своего благополучия – запишитесь на йогу или к психологу, бросьте какую-нибудь из вредных привычек. Вы очень быстро почувствуете эффект от этих изменений и это даст вам не только жизненную энергию, но и заряд хорошего настроения.

Козерог

Развивайте сегодня свою творческую сторону. Благодаря тому, что Луна входит в Телец, это идеальное время, чтобы попробовать что-нибудь новое и раскрыть своего внутреннего художника. Пусть это будет что-то веселое и игривое, стимулирующее ваш ум и наполняющее энергией творчества. Если не знаете, с чего начать, сделайте что-нибудь простое – приготовьте интересное блюдо, сделайте перестановку или приобретите картину по номерам.

Водолей

Обычно вы не любите, когда вам говорят, что делать, но Луна в Тельце подсветит ваш сектор авторитетных фигур. Поэтому ищите сейчас наставника или консультанта, которые помогут вам навести порядок в жизни, повысить свои навыки. Занимайтесь своим делом с уважением и это поможет вам поднять собственный авторитет тоже.

Рыбы

Луна входит в знак Тельца, усиливая ваш дом общения, а значит, это хорошее время, чтобы начать вести дневник своих мыслей. Запись того, что вы думаете и чувствуете, требует большой дисциплины и усилий, зато помогает многое понять и упорядочить. День сегодня может быть продуктивным для вас – вы сможете проделать много работы и быть удовлетворены сделанным.

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