Новое начало и неожиданная любовь: гороскоп Таро для всех знаков зодиака на День влюбленных

День Валентина будет очень насыщенным и ярким. 14 февраля Луна в Тельце сосредоточит внимание на стабильности, тогда как Марс в Водолее побуждает думать об изменениях и способах воплощения своих мечтаний.

Астрологи говорят, что эти транзиты принесут глубинные трансформации и переосмысления. Некоторые знаки зодиака отважатся на судьбоносное предложение или важное решение, в то время как другие вдруг захотят выбрать путь свободы и карьерного развития.

Овен

Карта Таро: Дурак

Нет, эта карта не указывает на то, что вы не проявляете достаточного ума при принятии определенных решений. Тарологи интерпретируют ее как символ новых начинаний, знакомств и встреч. Ищите новые возможности, будьте открыты для знакомств, ищите новые виды деятельности. Где-то среди этой новизны вас ожидает настоящая любовь

Телец

Карта Таро: Иерофант

Карта указывает на то, что вы, вероятно, испытываете чувство к кому-то, кто имеет опыт, мудрость или высокую должность. Это может быть ваш руководитель, учитель или наставник. Астрологи отмечают, что есть достаточно высокие шансы на взаимность. Но прежде чем действовать, следует взвесить все риски, чтобы не попасть в неудобную ситуацию.

Близнецы

Карта Таро: Паж жезлов

Если вы одиноки, присмотритесь к друзьям и знакомым, которым отвечают астрологические знаки огня – это Овен, Лев и Стрелец. Их энергия и харизма не оставят вас равнодушными, и есть высокие шансы на то, что они станут вашими родственными душами в отношениях. Вас ждет страстный, волнующий и неожиданный роман.

Рак

Карта Таро: Мир

Эта карта символизирует конец определенного периода жизни. Впереди новые начинания, начало реализации важных целей и воплощение заветной мечты. Одинокие представители знака встретят настоящую любовь, а семейных Раков ждут судьбоносные решения в жизни.

Лев

Карта Таро: Королева монет

Вам несколько надоели кратковременные романы. Вы стремитесь к настоящим искренним чувствам. Астрологи советуют обратить внимание на Дев, Тельцов или Козерогов. Эти рациональные знаки принесут в вашу жизнь стабильность и создадут семейный уют. В отношениях будет царить взаимоуважение.

Дева

Карта Таро: Туз мечей

Вам нужен тот, с кем вы можете поговорить, по-настоящему открыть свое сердце и быть самим собой; кто-то, кто не будет осуждать и позволит свободно выражать свои идеи. Идеальными партнерами станут Весы, Близнецы или Водолеи. Эти знаки также стремятся к свободе и взаимопониманию, и не будут ограничивать ваши стремления.

Весы

Карта Таро: Маг

Одинокие Весы могут мгновенно влюбиться в кого-то смелого, харизматичного и амбициозного. Вас привлечет, прежде всего, талант, интеллект или творческое мышление. Духовное родство – не единственное основание, которое будет держать ваши отношения. Это будет страстный и насыщенный союз двух гармоничных и самодостаточных личностей.

Скорпион

Карта Таро: Семерка монет

Ваши вкусы или потребности меняются. Вы ищете новизну, яркие эмоции и динамические впечатления. Если вы еще не готовы к стабильным отношениям – не пытайтесь ограничивать себя. Дорога, наконец, приведет вас в правильном направлении. Семерка монет – это побуждение открыть свой разум для новых возможностей и отвергнуть старые ожидания и идеалы.

Стрелец

Карта Таро: Королева кубков

Вам выпала карта радости и настоящей любви. Ваша история будет похожа на сюжет романтических фильмов или классических романов со счастливым финалом. Идеальным партнером станет представитель водной стихии: Скорпион Рак или Рыбы.

Козерог

Карта Таро: Пятерка мечей

От ненависти к любви – стара, как мир, история. Вероятно, тот, кто вам сразу не очень понравился или даже вызывал антипатию, взбудоражит в сердце страстные чувства. Этот человек может быть представителем воздушных знаков – Близнецы, Весы или Водолей. Позвольте вражде утихнуть и начните новую историю любви.

Водолей

Карта Таро: Восьмерка чаш

Карта побуждает дать второй шанс отношениям. Да, партнер мог разочаровать вас в прошлом, и, возможно, вы очень страдали. Если это была одна лишь ошибка, за которую партнер извинялся, а в целом отношения были гармоничными и здоровыми, стоит задуматься над важным решением. Придет новый день, новый рассвет, и все может быть по-другому.

Рыбы

Карта Таро: Восьмерка мечей

Вероятно, вы влюбитесь в кого-то, кто совсем не похож на вас. Следует рискнуть и довериться этому человеку, ведь он давно уже проявляет знаки внимания. Этот человек может быть ярким, умным представителем воздушной стихии (знаки Близнецы, Весы или Водолей).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Марс в Водолее повлияет на все знаки зодиака.

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