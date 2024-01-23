Волчье полнолуние: что это и как изменит жизнь знаков зодиака
Январское полнолуние может стать во многих смыслах судьбоносным. Оно будет способствовать более глубокой саморефлексии, а созвездие Льва придаст смелости для принятия прорывных решений.
Астрологи говорят, что лунная фаза может влиять на психику и самочувствие. Полнолуние 25 января – прекрасная возможность остановиться, успокоиться и поразмышлять о глубинных аспектах жизни.
Воздействие полнолуния на организм
Некоторые люди могут испытывать проблемы со сном. Ученые объясняют влияние полной Луны на сон как своеобразное "наследство от предков". В течение сотен тысяч лет человек жил в тесной связи с природой, под постоянной угрозой со стороны животных или других племен. Во время полнолуния ночь светлее, что повышает активность животных и побуждает людей действовать не только с благими намерениями.
Ученые добавляют, что, согласно исследованиям на полнолуние, а также в несколько дней до и после него, снижается выработка мелатонина. Это, в свою очередь, приводит к более поверхностному сну, тревожности или пробуждениям посреди ночи.
Однако астрологи подчеркивают уникальность этой фазы Луны. Это период особенного эмоционального возбуждения и большой чувствительности.
Первую полную Луну также часто называют Волчьей. Интересно, что каждое полнолуние имеет собственное общее название, которое является результатом культурных или языческих традиций или касается сельскохозяйственного календаря сбора урожая.
В 2024 году состоятся следующие полные:
- Волчье полнолуние – 25 января
- Снежное полнолуние – 24 февраля
- Червячная Луна – 25 марта
- Розовое полнолуние – 24 апреля
- Цветочное полнолуние – 23 мая
- Клубничное полнолуние – 22 июня
- Козье полнолуние – 21 июля
- Зерновое полнолуние – 19 августа
- Урожайное полнолуние – 18 сентября
- Охотничье полнолуние – 17 октября
- Бобровое полнолуние – 15 ноября
- Холодное полнолуние – 15 декабря.
Все названия основаны на символике, природных явлениях или верованиях.
Влияние Волчьего полнолуния
Волчья Луна внушает тревогу и опасность. Эти ассоциации наиболее точны, если учесть происхождение этого названия. В январское полнолуние волки проявляли чрезвычайную активность. Приближался их брачный сезон в феврале-марте. Из-за затяжной зимы и голода они все ближе подходили к человеческим поселениям в поисках пищи. Таким образом, они угрожали не только людям, но и сельскохозяйственным животным.
Что принесет Волчья Луна
Астрологи говорят, что Волчье полнолуние станет переломным моментом. Начало года – это удачное время для планирования долгосрочных целей, а энергия Льва придаст силы и уверенности.
Однако лучше не принимать важные решения в полнолуние, когда на первый план выходят эмоции. Это время для размышления и саморефлексии. Отбросьте все импульсы и внезапные порывы, лучше оценить риски, чтобы обеспечить лучшее будущее.
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