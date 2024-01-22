Четверым знакам повезет в любви: гороскоп на неделю

Период с 22 по 28 января будет очень радостным для нескольких знаков зодиака. Это подходящее время для романтических свиданий, встреч, знакомств и важных решений.

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Астрологи говорят, что для одиноких представителей зодиака есть очень высокие шансы встретить настоящую любовь. Важно быть открытыми для новых знакомств и чаще бывать в людных местах.

Телец

Прежде всего вы стремитесь к стабильности и ищете партнера, с которым можно создать настоящий семейный уют. Вам надоели эмоциональные качели, вы не хотите постоянно что-либо доказывать и конфликтовать. Вы ищете тихую гавань.

Положительный аспект будет иметь транзит Венеры через мечтательный знак Рыб. В отношениях вы предлагаете партнеру прежде всего чувство безопасности и надежности. Когда этот астрологический сегмент войдет в силу, вы можете насладиться теплом и романтикой.

Скорпион

В конце января в отношениях будет царить гармония. Вы будете испытывать больше эмпатии и сострадания к своим близким.

Вы будете излучать силу и уверенность, однако это не будет отпугивать ваших потенциальных партнеров при знакомстве. Семейные Скорпионы станут все более зависимыми от семьи и любви. Вы не сможете дождаться, чтобы снова увидеть своего любимого человека после работы и провести вечер вместе. Январь принесет весеннюю романтику в период холодных бурь.

Водолей

Транзит Урана станет ключевым в конце января, причем отразится он как на семейных, так и на одиноких Водолеях. Это время укрепить романтические отношения или рискнуть в поисках настоящей любви.

Будьте открыты, старайтесь не зацикливаться на неудачах, несите в этот мир добро и свет. Пора выбросить устаревшие и бессмысленные аспекты. Наслаждайтесь каждым мгновением – и счастье придет очень неожиданно. 2024-й год принесет много радостных новостей.

Рыбы

История любви расцветет благодаря транзиту Венеры. В этот период вы будете рядом с человеком, который подарит чувство защищенности. Вы давно искали верности и преданности в отношениях, и наконец ваши мечты воплотятся в реальность.

Есть шанс встретить не просто страстного партнера, а настоящую родственную душу, с которой вы пройдете вместе все жизненные испытания. Это благоприятное время для судьбоносных решений и предложений.

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