Влюбленность и брак: три знака ожидает большая удача в любви в мае

Май станет судьбоносным месяцем для трех знаков зодиака. Будут невероятные встречи, безумные эмоции, романтические поступки и предложения руки и сердца. Те, кто давно ищут любовь, в конце весны обязательно ее найдут, говорят астрологи.

Согласно прогнозу, больше всего повезет Тельцам, Девам и Стрельцам. Тригон Луны с Венерой, новолуние в Тельце и начало сезона Близнецов будут побуждать к активному общению и достижению полного взаимопонимания между партнерами.

Телец

Прежде всего, вы стремитесь к стабильности и гармонии. Вам давно надоели кратковременные интрижки, вы ищете настоящую любовь и не боитесь взять на себя обязательства. В мае будут искренние разговоры, которые могут привести к судьбоносным решениям.

В отношениях вы верны, честны, но несколько упрямы. Вам всегда нужно доказывать свою точку зрения. Звезды советуют почаще идти на компромисс, чтобы избегать лишних споров.

Дева

Вы со своим партнером, кажется, прошли огонь, воду и медные трубы. Теперь вы полностью уверены в своем выборе и готовы к следующему шагу. Ваши отношения получат логическое продолжение. Это может быть помолвка, предложение руки и сердца или новость о пополнении.

Астрологи советуют не бояться перемен. Вселенная хочет сделать вас счастливыми. Хотя вы привыкли сомневаться во всем, лучше сделать выбор в пользу доверия и принятия.

Стрелец

Май будет очень насыщенным месяцем. Вы осознаете, что рядом находится человек, являющийся воплощением всех добродетелей и разделяющий все ваши стремления и ценности. Это открытие может привести к интересным последствиям. Будут неожиданные предложения и романтические моменты.

Вы будете чувствовать себя на седьмом небе от счастья. Опыт научил вас быть немного отстраненными и холодными в любви, однако волна взаимных искренних чувств увлечет настолько, что вы больше не будете думать о каких-то предостережениях. Наслаждайтесь счастьем – вы так долго его ждали.

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