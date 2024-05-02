Время перемен: что принесет каждому знаку Венера в Тельце. Гороскоп

Планета Венера в астрологии считается ответственной за чувства, в частности, за любовь – она помогает нам находить друг друга. А знак Тельца наполняет нас спокойствием и чувством гармонии, стремлением к удовольствиям. Поэтому время, когда Венера находится в Тельце, считается идеальным для наслаждений и поиска любви.

В этот знак планета зашла 29 апреля и пробудет там до 23 мая. Астрологи рекомендуют посвятить это время покою и созерцанию. Запланируйте на этот период отдых или какие-нибудь приятные занятия. А также читайте дальше, чтобы узнать больше о влиянии Венеры в Тельце на отдельные знаки зодиака.

Кому повезет больше всего

Самое сильное благоприятное влияние в этот период ощутят те люди, у которых Венера находится в Тельце в натальной карте. Если же брать отдельные знаки, то планета любви, красоты, удовольствия и изобилия будет наиболее благосклонна к Тельцу, Льву, Скорпиону и Водолею.

Особенно сильное влияние Венеры почувствуют Тельцы. Они восстановят связь с собой, своим телом и чувственностью. Астрологи рекомендуют им настроиться на повышение своего достатка. Всем знакам-счастливчикам Венера готовит повышение уверенности в себе и успех в делах. Сосредоточьтесь на том, что для вас самое важное, и действуйте.

Что обещает всем знакам Венера в Тельце

Период пребывания Венеры в Тельце приглашает нас углубить свое самосознание и чувствительность. Это время прислушаться к своему внутреннему голосу и присмотреться к окружающим. Планета любви посылает чувства всем, кто их ищет.

Но это тоже время не просто для того, чтобы выстроить или улучшить свои внешние отношения. Посвятите эти дни тому, чтобы улучшить свою самооценку, изменить то, как воспринимаете себя и выстроить или перестроить иерархию ценностей в своей жизни.

Массаж, медитация, вкусная еда или шопинг – это тот момент, когда все это доставит максимум радости. Посвятите период Венеры в Тельце занятиям, позволяющим больше ценить жизнь. Но сосредоточьтесь при этом на себе, а не на других людях.

Как будут влиять в мае другие планеты

С 1 мая в знак Водолея вошел Плутон. И принес с собой волну перемен в вопросах любви, финансов и стабильности. Этот транзит может несколько нарушить душевное равновесие, но земная энергия Тельца, являющегося сейчас господствующим знаком, поможет сохранить спокойствие.

Уже 13 мая Венера соединится с Сатурном в гармоничном секстиле. Это позволит нам консолидировать личные финансы м укрепить свое материальное положение, а также улучшить отношения с другими. Планета любви в мае также объединит усилия с Ураном, что повлияет на систему ценностей. Мы разберем, что для нас важно.

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