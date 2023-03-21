Вернутся гости из прошлого и исполнятся мечты: гороскоп Таро на неделю

Если вы ищете краткий ответ на свои вопросы, карты Таро могут дать вам его. То же самое касается и гороскопа. Один знак – одна карта, предвещающая события этой недели.

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Астрологи и тарологи уже сделали расклад на все знаки зодиака и назвали главную карту недели для всех. Вот что они нам обещают.

Общая карта для всех: Двойка пентаклей

Неделя будет напряженной и насыщенной событиями. Судьба приготовила множество возможностей – не бойтесь говорить им "да". Двойка пентаклей обещает обилие и разнообразие, только используйте то, что дает вам жизнь. Чем больше вы делаете, тем больше вы можете сделать. На этой неделе можно иметь все.

Овен: Умеренность

Вам следует проявить немного сдержанности. Присмотритесь, в чем вы переусердствовали? К каким крайностям склоняетесь? Где утратили баланс? Страсть – ваша вторая натура, но все хорошо в меру. Успокойтесь, сбалансируйтесь, откалибруйте свою жизнь.

Телец: Девятка кубков

Эта неделя принесет вам мечту. То, к чему вы стремились, ближе, чем вы думаете. Главное для вас – четко видеть свою цель и делать шаги ей навстречу. Предложите свою идею, попросите повышения, подайте заявку, купите билет. Без ваших действий ваша мечта не придет к вам. А малейший шаг обернется для вас большим скачком.

Близнецы: Двойка жезлов

Вам нужно расставить приоритеты. Найдите минутку, чтобы пересмотреть, что в вашей жизни важно, а что нет. Убедитесь, что вы разумно вкладываете свое драгоценное время и ресурсы. Бессистемный подход будет неэффективным. Выберите три главных дела прямо сейчас и займитесь ими.

Рак: Шестерка кубков

Кто-то или что-нибудь из вашего прошлого вернется на днях в вашу жизнь. Шестерка кубков уверяет, что это желанный гость. Возможно, это кто-то, о ком вы давно думали. Или занятия или роль, к которым вы когда-то были очень привязаны. Дайте им второй шанс. Наслаждайтесь воссоединением с важной частью вашей жизни.

Лев: Солнце

Вы сами и есть солнце. Вы освещаете комнаты, куда заходите. Наслаждайтесь своим влиянием на этой неделе и делитесь своей силой. Развлекайтесь, общайтесь и заводите друзей. Сейчас также хорошее время, чтобы подумать о далекой командировке, отпуске или обучении за границей. Расширяйте ваш кругозор.

Дева: Паж мечей

Трудно по-настоящему брать на себя обязательства, когда вы не знаете наверняка, что поступаете правильно. Впрочем, Таро подсказывают, что именно так вы и поступаете. Не игнорируйте свои сомнения, но и не разрешайте им управлять своими действиями. Прислушиваться к своей интуиции разумно, но это не должно парализовать вас и заставить ничего не делать.

Весы: Туз пентаклей

Подумайте о долгосрочных целях, которые кажутся вам вдохновляющими и полезными. Ваша карта указывает, что вы готовы приложить много усилий для достижения чего-то большого. Это может быть связано с вашим здоровьем, обилием, работой или домом. Результат не будет скорым, но он вам понравится.

Скорпион: Десятка жезлов

Ваша жизнь перегружена событиями и эмоциями. И это не радостный опыт, а рутина и обуза. Отпустите то, что вас тяготит. Теперь вы можете отказываться, делегировать и откладывать неважное. Вы взяли на себя многовато и многое из этого не имеет к вам отношения. Избавьтесь от лишнего.

Стрелец: Паж жезлов

Иногда, чтобы повысить свои шансы на победу, нужно начать бой. Беспокойство и стремление действовать, которые вы сейчас испытываете, именно то, что для этого потребуется. Вы полны любопытства и желания попробовать новые идеи и подходы. Соглашайтесь. Неделя для вас будет непредсказуемой, но веселой.

Козерог: Рыцарь пентаклей

Присутствие карты, олицетворяющей трудолюбие, практичность, серьезность и умение сопротивляться неприятностям, вдохновляет вас усердно работать над чем-то, даже если это сложно. Вы сможете заглушить все отвлекающие факторы и соблазны и погрузиться в то, что вам действительно интересно. Но не забывайте делать перерывы.

Водолей: Пятерка жезлов

У вас был сложный период и вы не чувствовали себя в безопасности. Ваше мнение постоянно менялось, а люди реагировали непредсказуемым образом. Как только вам казалось, что вы сумели справиться с ситуацией, что-то снова менялось. Пора сосредоточить ваше внимание на том, что не работает и на том, что вы можете сделать по-другому. Как только вы с этим справитесь, все уляжется.

Рыбы: Семерка жезлов

Вас не остановить. Никто не может с вами даже конкурировать. Не обращайте внимания на тех, кто вас критикует. Вы побеждаете, а негатив в вашу сторону – проявление зависти тех, кто менее успешен и хочет занять ваше место. Используйте их эмоции как топливо. Помните, что вы на шаг впереди и можете быть еще эффективнее.

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