Очень счастливый месяц: каким знакам апрель принесет исполнение желаний

С точки зрения астрологии апрель-2023 считается особенным периодом. Во втором месяце весны некоторые знаки получат интересные предложения и новые возможности в карьере.

Видео дня

По словам астрологов, к Овнам успех придет во второй половине апреля. Близнецам звезды прочат неожиданные прибыли, а Ракам – смену места работы.

Овен

Для Овнов апрель пройдет под знаком умеренности. Будут некоторые препятствия для роста. Но благоприятное расположение Марса придаст представителям этого знака уверенность в себе. Вторая половина апреля будет более удачной из-за транзита Сатурна в одиннадцатом доме. В делах будет стабильность и процветание.

Близнецы

В апреле Близнецы могут получить признание и вознаграждение за упорный труд, поскольку Солнце, Меркурий и Венера займут благоприятное положение. Вы сможете наконец-то пополнить банковский счет и рассчитаться с долгами. Астрологи говорят, что внезапные прибыли превысят ваши ожидания. Марс принесет проблемы в карьерном плане, особенно в отношениях с коллегами. Но в целом месяц будет удачным.

Рак

Звезды прочат изменения. Скорее всего, это касается работы. Ожидайте перспективных предложений, собеседований, поездок или перевода на другую должность.

Вы можете столкнуться с давлением на работе, а текущие обязанности не будут приносить удовлетворения и результативности. Есть также риск больших денежных издержек. В личной жизни если и будут незначительные конфликты, то они скоро наладятся. С партнером будет согласие и гармония.

Стрелец

Стрельцы – вот настоящие "счастливчики" апреля. Месяц пройдет удачно во всех аспектах – в карьере, в общении с друзьями и личной жизни. Вторая половина апреля даст хорошие результаты относительно путешествий. В этот период также пройдет продвижение в карьере, что приведет к большим возможностям и перспективам. Звезды прочат, что апрель ознаменует начало сотрудничества с иностранными партнерами или работы в другой стране.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что три знака будут максимально счастливы в конце марта.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.