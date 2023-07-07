Венера вошла в знак Льва: что принесет всем знакам этот транзит

7 июля Венера вошла в огненный знак Льва. Транзит продлится довольно долго – до 3 ноября. Венера – не только планета любви, она олицетворяет и материальные ценности, красоту и гармонию.

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По словам астрологов, Лев – целеустремленный, уверенный в себе, творческий и настойчивый знак, поэтому астрологический транзит может побуждать к принятию важных решений в личной жизни. Овны будут искать острые ощущения, а Тельцы вдруг захотят устроить в доме ремонт.

Овен

Вы захотите чего-нибудь яркого, увлекательного, страстного. Вам не будет хватать эмоций и острых ощущений. Если вы одиноки, то этот период может означать начало бурного романа. Семейные Овны почувствуют новую вспышку страсти к партнеру. Если у вас есть дети, это благоприятное время для воспитания и укрепления связи с ними.

Телец

Вы полностью погрузитесь в ежедневную рутину. Венера будет поощрять теплые и радостные вечерние посиделки в семейном кругу. Вероятны также важные покупки движимого или недвижимого имущества. Вам захочется обустроить свой дом.

Близнецы

Венера принесет желание саморазвития. Будут важны разговоры, возможности и перспективы. Вероятно, вы захотите пройти курс или начать обучение в университете. Творчество принесет удовольствие и успех. Одинокие Близнецы могут встретить любовь на выставках, в театрах или книжных магазинах. Также астрологи предсказывают возможность получения предложения касаемо новой работы.

Рак

Транзит Венеры означает время повышенного внимания к вашим материальным благам и финансовой стабильности. Вы можете найти новые источники дохода. Будут предложения принять участие в новых проектах. Руководство оценит ваше трудолюбие и предложит повышение зарплаты или перевод на новую должность.

Лев

Транзит Венеры в вашем знаке принесет множество счастливых моментов. Ваша естественная уверенность еще больше усилится. Транзит побуждает принять свою индивидуальность и уникальные качества. Вы будете исполнять роль харизматичного лидера в коллективе.

Дева

Вам необходимо эмоциональное исцеление. Настало время для психологического и духовного роста. Вам следует избавиться от эмоционального багажа, который не дает вам двигаться вперед. Оставьте прошлое в прошлом. Желательно пересмотреть свои финансовые стратегии, инвестиции и расходы.

Весы

Во время этого транзита вы почувствуете вдохновение. Вы не только мечтаете о чем-то значимом, но и начнете с энтузиазмом достигать своих целей. Вы можете встретить влиятельных людей, которые поддержат ваши устремления. Это отличное время для общения или участия в командных проектах. Ваша способность очаровывать и отлаживать связи поможет в карьере.

Скорпион

Ваш упорный труд и самоотверженность приведут к увеличению дохода. Попытайтесь договориться о выгодных сделках, которые повысит ваш финансовый статус. Однако для обеспечения долгосрочной стабильности важно разумно управлять своими ресурсами.

Стрелец

Во время транзита Венеры во Льве ваши убеждения и ценности могут измениться. Вероятно, придется подвергнуть сомнению устоявшиеся мысли и принять новые перспективы. В финансовом плане все будет хорошо – появятся возможности для улучшения достатка.

Козерог

Транзит Венеры может инициировать глубокую внутреннюю трансформацию. Это благоприятное время, чтобы погрузиться в свое подсознание, противостоять неуверенности и освободиться от эмоционального багажа. Лучше не рисковать с инвестициями и непроверенными вложениями.

Водолей

Влиятельные люди могут помочь вам в карьерном развитии или деловых начинаниях. Проекты, начатые в этот период, имеют все шансы стать успешными и преуспевающими. Будьте внимательны, чтобы не стать чрезмерно эгоцентричным или требовательным в общении.

Рыбы

Транзит Венеры подчеркнет важность поиска радости в повседневной рутине. Цените простые моменты. Вы будете полны энтузиазма и вдохновения для новых начинаний. Уделите время творчеству и сосредоточьтесь на деятельности, способствующей физическому и психическому здоровью.

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