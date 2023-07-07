Для одного знака июль станет настоящей наградой: кому повезет. Гороскоп Таро

Для представителей одного знака зодиака июль станет поворотным месяцем и принесет множество побед. Речь о настойчивых, уверенных в себе и трудолюбивых Тельцах.

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Тельцы больше всего ценят стабильность и комфорт, а середина лета принесет им реализацию целей. Астрологи составили гороскоп Таро, определив основную карту месяца. Колода древних карт Таро состоит из 78 карт, каждая из которых имеет свою трактовку – как по отдельности, так и в сочетании при больших раскладах. Они могут побуждать к размышлению или дать полезные указания.

Карта Таро на июль для Тельцов

Вам выпала девятка пентаклей. Да, вы не слишком любите изменения и лучше чувствуете себя при размеренном стабильном развитии событий. Вам нравится жить по четкому расписанию, вы хотите иметь уверенность в завтрашнем дне. Июль напомнит вам, что изменения – это к лучшему. Летние перемены не будут испытывать вас на прочность и устойчивость, а просто напомнят, что пора расти и подниматься к новому жизненному этапу.

Этот месяц принесет вознаграждения за ваш упорный труд. Все инвестиции, которые вы вложили в проекты, бизнес и саморазвитие, оправдают себя и окупятся. Если вы уже потеряли веру в лучшее и готовы остановиться на полпути, не торопитесь окончательно опускать руки. Июль позволит изменить этот нарратив. Вы получите признание, которого заслуживаете. Астрологи предсказывают, что вы окажетесь в правильном месте в правильное время.

Вторая половина июля будет очень насыщенной. Вы будете постоянно заняты работой, особенно во время новолуния в Раке 17 июля. Полезным и перспективным будет общение с единомышленниками. Не закрывайтесь в своем панцире, попытайтесь прислушиваться к креативным новым идеям.

Вероятно, вы снова вернетесь к реализации важного проекта, ранее поставленного на паузу. Не сдавайтесь и не останавливайтесь в шаге от победы. Звезды советуют оставаться сосредоточенными и продолжать идти по избранному пути.

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