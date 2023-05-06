Венера принесет любовные приключения: что обещает гороскоп всем знакам

7 мая Венера перейдет в эмоциональный и интуитивный знак Рака. Этот транзит продлится до 5 июня и создаст уютную стабильную атмосферу для отношений и искренних разговоров.

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По словам астрологов, некоторые знаки почувствуют желание отвлечься от всего внешнего мира и проводить время только с семьей и партнером. Подробнее о том, кому май принесет любовные приключения, а кому – судьбоносные встречи, рассказали карты Таро.

Овен

Карта Таро: Тройка Жезлов

Ничего не планируйте. Потому что все планы пойдут кувырком, когда ваша жизнь наполнится неожиданными и удивительными событиями. Тройка жезлов показывает, что приближается невероятная возможность, и вам нужно быть готовым к переменам.

Телец

Карта Таро: Девятка кубков

Пора загадать желание – одно на двоих. Это ваше окно возможностей, чтобы объединить усилия, создать общие цели или видение своего будущего и объединиться, чтобы реализовать это. Девятка кубков указывает на воплощение целей.

Близнецы

Карта Таро: Повешенный

Используйте этот сезон Венеры в Раке, чтобы задать своему партнеру вопросы, которые никогда ранее не возникали. Старайтесь понять, разобраться в противоположной точке зрения, ценностях или взглядах на жизнь так. Разговор поможет развивать ваши отношения наилучшим образом.

Рак

Карта Таро: Смерть

Не пугайтесь. Смерть – это не конец всему. Это обновление, возрождение, освобождение. Что-то исчезнет и закончится только для того, чтобы в жизнь пришло что-нибудь лучшее. Не цепляйтесь за старое. Вам нужно исцелиться от прошлых обид.

Лев

Карта Таро: Туз мечей

Вас ждет грандиозный судьбоносный разговор, который многое изменит в ваших отношениях. Туз мечей показывает, что правдой и искренностью вы спасете чувства.

Дева

Карта Таро: Пятерка монет

Эта карта просит вас оставить травматические отношения сзади и двигаться вперед без тяжелого багажа. Вам нужно найти способы исцеления.

Весы

Карта Таро: Тройка кубков

Готовьтесь к вечеринке и празднованию с любимым человеком. Тройка кубков приглашает вас расслабиться, отдохнуть и наслаждаться приятным временем. Отправляйтесь в путешествие, устройте свидание, забронируйте отпуск и делайте все, что доставляет вам удовольствие. Внесите в ваши отношения радость и веселье.

Скорпион

Карта Таро: Пятерка мечей

В личной жизни назревает небольшой шторм. Не превращайте его в бешеную бурю резкими словами и обвинениями. Не подливайте масла в огонь. Затем сосредоточьтесь на поиске решения первопричины.

Стрелец

Карта Таро: Дурак

Пора начать все сначала, перевернуть страницу, найти новый путь. Дурак является покровителем новых начинаний. Вещи всегда меняются, но это изменения, на которые вы оба соглашаетесь и контролируете.

Козерог

Карта Таро: Паж монет

Паж монет – карта обучения. Вы сможете достичь чего-то важного, если будете уделять время образованию и самосовершенствованию. Карты рекомендуют развиваться вместе с партнером: записаться на интересные курсы, сходить на лекции, отправиться на экскурсию или в путешествие.

Водолей

Карта Таро: Туз Кубков

Вам повезет. Туз Кубков – главная карта любви. Независимо от того, насколько сложна сейчас ситуация в вашей личной жизни, совсем скоро все наладится. Изменения будут невероятными: это может быть предложение руки и сердца, известие о пополнении в семье, помолвка, брак или судьбоносное знакомство.

Рыбы

Карта Таро: Семь монет

Вы чувствуете себя спокойно и комфортно, но придется пережить важные изменения в отношениях. Семерка монет – это карта обновления и трансформаций. Будьте открыты к изменениям и усовершенствованиям.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп Таро для всех знаков зодиака на затмение.

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