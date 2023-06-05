Венера кардинально изменит личную жизнь: какие знаки ждет 'революция' в июне-октябре

В астрологии планета Венера ответственна за сферы любви и денег. И в ближайшие месяцы ее положение на небосводе будет сильно влиять на все знаки зодиака. Буквально только что Венера вошла в знак Льва, а с июля и вплоть до 8 октября она будет находиться в ретрограде. Это будет время оживления отношений и проверки общих ценностей пары.

Видео дня

Астрологи вычислили, как это повлияет на каждый отдельный знак зодиака. Узнайте свой личный прогноз из гороскопа далее.

Овен

Дом – это место, где находится ваше сердце. Зовите туда на вечеринку самых близких своих людей. Совместное время и семейные посиделки очень сблизят вас. И не стесняйтесь щедро украшать свое жизненное пространство. Берите на себя творческую инициативу, но при этом помните о расходах. Ретроградная Венера будет иметь для вас особое значение, учитывая, что Венера является вашим планетарным правителем, не говоря уже о ретроградном движении через личный сектор вашей карты. Темы, связанные с семейным имуществом, семейными реликвиями детства и/или близкими родственниками, выплывут на поверхность.

Телец

Венера будет побуждать вас больше думать и говорить о своих финансовых целях и достатке. Общайтесь об этом с доверенными лицами и специалистами и претворяйте в жизнь только те планы, в которых вы уверены, чтобы избежать лишних затрат. Это будет фантастическое время для хорошо продуманных инвестиций, откладывания сбережений и поиска новых источников дохода. Ретроградная Венера существенно обновит вашу социальную энергию и вдохновит вас на более искренние отношения с окружающими людьми. Если вы хотели повеселиться этим летом, звезды побуждают не сдерживать себя.

Близнецы

Вам будет непросто услышать свой внутренний голос, когда и Марс, и Венера будут находиться во Льве, но постарайтесь не терять с ним связь. Тем временем ваша харизма будет находиться на высоте. Испытать ее можно будет и в личном общении и через онлайн-сообщения. Реализуйте свое красноречие без излишней скромности. В период с июля по сентябрь ретроградная Венера, вероятно, вдохновит вас потоком идей, будь то творческие или касающиеся вашей личной жизни. Но убедитесь, что ваш партнер или любовный интерес понимают вас правильно.

Рак

Помните, кто вы есть, и не бойтесь ставить во главу угла свои личные ценности. Вы достойны большего, чем вы представляете. Хотя, к лучшему или к худшему, в это время на передний план выходят ваши отношения с деньгами и чувство собственного достоинства. Вам хочется раскошелиться? Венера заставляет вас жаждать для себя как можно лучших вещей. Войдя в ретроград, она может подарить вам новое понимание финансов и/или чувство безопасности в целом. Убедитесь, что вы можете извлечь из этого выгоду.

Лев

Не то, чтобы вы никогда не были готовы к этому, но все внимание обращено на вас. И тому есть немало причин. В вашем знаке встретились Марс и Венера. Подумайте о своем личном бренде и уникальной идентичности. Для вас существует высокий шанс встретить вашего человека – любовь или делового партнера на всю жизнь – во время этого ослепительного транзита. А когда Венера будет ретроградной в вашем знаке в период с июля по октябрь, это будет период, чтобы позаботиться о своем здоровье и внешности. Обновите гардероб, заведите полезные привычки, но держитесь подальше от косметических процедур и рискованных превращений, которые могут быть неудачными.

Дева

Для вас наступает время разгрузки. Познакомьтесь глубже с собой. Как бы вашей эмпатичной натуре ни хотелось проявлять сочувствие к другим, Венера во Льве призывает вас любить в первую очередь себя. Насладитесь временем, проведенным в одиночестве. Делайте все, что позволит вам восстановить контакт с собственным дзен. Это может быть ежедневная медитация, а может быть день в спа-салоне – выбор за вами. Ретроградная Венера покажет, какие отношения вы взяли на себя зря. Будьте готовы попрощаться с отжившей свое романтической связью.

Весы

Вам очень хочется быть в центре внимания и вы сейчас можете производить впечатление. Причем речь идет как о личном общении, так и о том, как вы представляете себя в соцсетях. На вас обращают внимание, в том числе как на романтического партнера. Но романы, завязанные в это время, будут оканчиваться так же быстро, как начались. Впрочем, ретроградная Венера покажет вам, в чем причина такого непостоянства в отношениях. Может быть, вы просто недооцениваете себя и просите от партнера не о том, что вам нужно на самом деле? У вас будет время подумать об этом.

Скорпион

Ваша деловая репутация существенно увеличится. Финансово перед вами откроются хорошие перспективы. Венера проявляет в вас самое лучшее – вы прославитесь своим трудолюбием и дипломатичностью. И, вероятно, добьетесь заслуженного продвижения по карьере. А когда планета начнет ретроградное движение, для вас настанет хорошее время, чтобы начать собственный бизнес. Даже если вы не готовы пойти на этот риск, то хотя бы обратитесь к финансовому консультанту и заставьте ваши деньги работать на вас. И соберите портфолио своих работ – вам может внезапно подвернуться интересное рабочее предложение.

Стрелец

Ваша уникальная точка зрения, ваш подход к творчеству – все, что лежит в основе вашего личного опыта, находится в центре внимания этого венерианского транзита. Твердо стойте на том, во что вы верите. Вашу душу может всколыхнуть любой новый опыт, будь то путешествие или образование. Впрочем, ретроградная Венера будет призывать вас к скромности, даже на фоне значительных успехов. Узнавайте что-то новое каждый день и вы откроете немало нового о себе лично.

Козерог

Близость и сексуальная химия сейчас находятся на первом месте. Но учтите язык тела и индивидуальные желания вашего партнера – они не всегда могут совпадать с вашими. Поровну ли вы вкладываетесь в ваши отношения? Достаточно ли четко озвучиваете друг другу свои потребности? Страсть может мешать вам видеть истину. Но ретроградная Венера позволит вам исцелиться и воссоединиться с вашим чувством собственного достоинства и наладить общение.

Водолей

Вам хочется особого к себе внимания. Венера во Льве несколько ослепляет вас и вам хочется быть в самом центре. В этом нет ничего плохого, если вы используете это желание для налаживания личного и профессионального сотрудничества, особенно в тех сферах, где вы можете проявить свою подлинность. Когда планета перейдет в ретроградное движение, вы сможете понять, какие отношения требуют слишком много времени, энергии и жертв. Урегулируйте эти вопросы, чтобы не растрачивать себя зря.

Рыбы

Чем лучше вы себя чувствуете, тем больше можете сделать. Будь то в сфере личного или с точки зрения вашей профессии, путешествие Венеры через жизнерадостного Льва не только заряжает вас энергией и мотивацией, но и гарантирует, что люди увидят ваши уникальные таланты. Вы производительны и вдохновенны и это заставляет людей делать вам комплименты. Однако ретроградная Венера призовет вас очистить свое личное пространство. Оставьте в нем только действительно важное и нужное. Используйте время максимально эффективно и подходите ко всему с полной искренностью и отдачей.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на неделю с 5 по 11 июня для всех знаков зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.