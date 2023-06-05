Близнецы получат важное послание, а Овны – вдохновение: гороскоп на неделю

Эта неделя начинается с перехода романтической планеты любви и денег Венеры в созвездие Льва. Но при этом она сразу же предстанет против могущественного Плутона, планеты господства, угнетения и напряженности. Это указывает на начало сложного периода для любых межличностных отношений. Лучшее, что можно сделать при этом, это замедлиться и не вступать в эмоциональную войну. К счастью, к концу недели та же Венера сойдется с Юпитером в Тельце, что напомнит вам о том, что в первую очередь нужно баловать себя и заботиться о своих нуждах.

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Астрологи расшифровали смысл этого транзита для всех знаков зодиака. Узнайте, что ждет на неделе именно вас.

Овен

У вас может появиться блестящая идея

Вы слишком волнуетесь из-за своих рабочих идей. Вероятно, вы придумали или получили от друга, а то и просто "из воздуха" что-то действительно стоящее и вам не терпится начать. Сделайте это – звезды указывают, что это ваш путь к успеху. Также вы можете влюбиться в какого-то человека. Возможно, это кто-то, с кем вы только начали встречаться, или даже просто некая знаменитость. В любом случае чувство влюбленности станет для вас вдохновляющим.

Телец

Ожидайте прилива вдохновения

Вам хочется пробовать что-нибудь новое. И это отличная идея, которая может принести вам положительные изменения. Даже если это просто небольшие, но заметные перемены во внешности – даже такая мелочь поможет привлечь к вам нужное внимание. Также прислушайтесь к своему желанию украсить свой дом или приобрести домой какой-нибудь полезный гаджет. Это сделает вашу жизнь приятнее и легче.

Близнецы

К вам мчится важное сообщение

Новое видение своей жизни или отдельных ее сфер может прийти к вам буквально ниоткуда. Оно может сопровождаться знаками и символами. Не удивляйтесь, это положительное послание вам от Вселенной. Вероятно, вы получите известие от близкого или просто приятного вам человека из-за границы. Этот человек может помочь вам легко преодолеть определенные трудности, так что наслаждайтесь общением.

Рак

Вы установите важные связи

Вы испытываете желание пообщаться с необычной группой людей, интересы которых схожи с вашими. И у вас даже есть такая возможность. Это хорошее время, чтобы завести новых друзей, которые могут стать важными людьми в вашей жизни. Также сейчас вы можете улучшить свое финансовое положение. Но придется приложить определенные усилия. Обязательно обращайте внимание на дополнительные условия любых предложений. Если вас все устраивает, соглашайтесь – это поможет вам на пути к успеху.

Лев

Даже небольшие изменения помогут вам продвинуться вперед

Возможно, сейчас вы думаете о своей карьере и стремитесь к изменениям в ней. Сейчас хорошее время, чтобы наконец-то сделать это. Или хотя бы продумать план. Отдайте эту проблему Вселенной и решение может прийти на этой неделе. Также вы можете встретить кого-то действительно магнетического. Присмотритесь, чья харизма привлекает больше всего вашего внимания. Пусть это кто-то, кого вы не знаете лично. Эта персона может вас вдохновить.

Дева

Вы найдете поддержку

Сейчас вы очень восприимчивы к любой новой информации. Погружайтесь в мир фактов и цифр, углубляйтесь в интересующие вас темы. Это, в частности, поможет вам лучше объяснить проблемы, с которыми вы можете сталкиваться. Так вы скорее найдете общий язык с человеком, который пришел в вашу жизнь, чтобы помочь. Чтобы принести вам облегчение, он должен знать, что именно вам нужно.

Весы

Наконец-то вы можете расправить крылья

У вас настало хорошее время, чтобы придумать новый способ заработать денег. Возможно, вы стояли в стороне от какого-то процесса и пора стать его частью. Пробуйте что-то новое, изучайте возможности, особенно те, которые предлагают вам родственники и близкие, которым вы больше всего доверяете. Также сейчас Вселенная содействует вам в любви. Если вам кто-то нравится, просто решитесь начать разговор. Если вы находитесь в любовных отношениях, тоже не забывайте общаться. В любых ситуациях. И вы увидите, каким прекрасным станет ваше время вместе.

Скорпион

Вы двигаетесь в правильном направлении

Ваши отношения на этой неделе могут получить совершенно новое направление развития. Возможно, вы захотите большей близости с кем-нибудь из друзей. А может узнаете, что кто-то, кто вам давно нравится, наконец-то свободен и ищет новой любви. Новый роман может начаться у вас очень внезапно. Ваша харизма сейчас сияет, воспользуйтесь этим – даже простой зрительный контакт может стать началом прекрасной истории. Также это отличный инструмент для поиска работы или деловых знакомств.

Стрелец

Услышьте призыв Вселенной

Теперь вы можете достаточно легко менять свои привычки на более полезные. Отдохните от интернета и проведите день на природе. Или измените свои ритуалы знакомства с новыми людьми. Вы также можете легко поменять свой распорядок дня и найти в нем много времени для чего-нибудь полезного и приятного. Вселенная приготовила для вас на эту неделю интересные приключения – вплоть до неожиданного путешествия. Если вам захочется поучаствовать в спасении планеты, это тоже не просто так. Ищите возможности воплотить свое намерение – они точно совсем рядом с вами.

Козерог

Вы освободитесь от ограничений

В последнее время вы многого добились, но не слишком далеко вышли за пределы своей зоны комфорта. Риск — это ключ к личному и карьерному росту, так что подумайте, как выйти из колеи уже сегодня. Это может быть какое-нибудь занятие, новые знакомства или даже просто новый маршрут по городу. Около вас скоро должен появиться человек, который захочет вам помочь. Важно будет хорошо объяснить ему, в чем именно вы нуждаетесь. Это может быть непросто, но налаживание диалога принесет отличные результаты.

Водолей

Вами восхищаются – наслаждайтесь этим

Над вами висит разрушительная энергия, используйте ее для того, чтобы улучшить свое жизненное пространство. Начните ремонт или просто произведите перестановку. Вы будете поражены, какую пользу может принести такая энергия. Также не пропускайте сообщения от людей, которые хотят связаться с вами – среди них может оказаться кто-то, кто станет вашим особенным. Главное, не медлить с налаживанием контакта. Сейчас хорошее время спросить себя, почему вы откладываете потом то, чего так хотите. Ответ может быть очень показательным.

Рыбы

Вы найдете гармонию

Вспомните – все, что вы делаете в своей жизни, начинается с ваших мыслей. Да, не всегда вы можете контролировать ход этих мыслей из-за своей мощной интуиции, но вы можете видеть, какие из них не принесут никакой пользы. Так что сейчас сосредоточьтесь только на положительных мыслях. В работе у вас могут возникнуть затруднения. Чтобы решить их, понадобится помощь правильного человека. Хорошо подумайте, к кому вам следует обратиться.

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