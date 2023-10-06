Великолепный день для начала новой жизни: гороскоп для всех знаков зодиака

Луна находится в Раке и это влияет на духовный мир человека. Вы можете обратить внимание на то, что раньше вас не интересовало. Космическая энергия побуждает начать новый путь в жизни.

Астрологи составили гороскоп 6 октября, который поможет во всем разобраться. Не бойтесь выходить из своей зоны комфорта.

Овен

Луна и Уран активируют ваш дом финансов, поэтому это время для инвестиций или покупок, о которых давно мечтали. Вы получите возможность от Юпитера улучшить свою жизнь и преодолеть все препятствия.

Телец

Пора начать новый этап в жизни и Луна с Раком вам в этом помогут. Возможно, вы планируете продать свой дом или разорвать отношения с людьми, которые больше не поддерживают и не ценят вас. Сегодняшний день – это окончание чего-то плохого и начало хорошего.

Видео дня

Близнецы

У вас может возникнуть конфликт между работой и личной жизнью из-за денег. Поэтому вы пытаетесь решить эту проблему, повышая свой доход, а сбережения становятся первым приоритетом. Если вы хотели встретиться с финансовым консультантом, то сегодня удачное время для этого.

Рак

Сегодня великий день для вас. Ракам нужно принять важное решение и нельзя тратить попусту время. Вы должны отпустить все плохое, чтобы получить новые возможности. Если у вас есть какой-либо контракт, не отвечающий вашим потребностям, то разорвите его сегодня.

Лев

Пора разорвать отношения с токсичными людьми и очистить свой круг общения. Сегодня вы сможете увидеть своих скрытых врагов. Поэтому соблюдайте осторожность в высказываниях, не доверяйте никому, кроме себя. Сохраняйте свои секреты, чтобы вас не предали.

Дева

Вы можете увидеть совсем другую сторону человека, которому доверяли и это может не понравиться вам. Все обдумайте и примите правильное решение о продолжении общения. Может, лучше сейчас оборвать эти отношения.

Весы

Вы настойчивы и смелы в работе, не боитесь вызовов и препятствий. Но Луна в Раке может усилить вашу тревожность и страх. Держите эмоции под контролем, чтобы не совершить ошибки.

Скорпион

Вы не можете вечно обижаться на кого-нибудь. Сегодня вы измените свое мнение и выберете сочувствие, а не возмущение. Скорпионы известны своим воспалительным характером, но энергия Луны повлияет на их чувства и они смогут отпустить обиду.

Стрелец

Сегодня вы наполнены решительностью и уверенностью, чтобы отстаивать свои мысли. Вы слишком много времени потратили на то, чтобы все обдумать и принять правильное решение, поэтому вы настроены прямо говорить о том, что думаете.

Козерог

Вы понимаете, что ваши романтические отношения уже не такие, как раньше. Козерогам нужно время, чтобы все хорошо обдумать и принять правильное решение. Откровенно поговорите с партнером и решите, как действовать дальше.

Водолей

Сегодня вы серьезно относитесь к своим обязательствам на работе. Хотя обыденная рутина истощает вас. Но упорный труд по долгу оценят и вы даже получите повышение или премию.

Рыбы

Сегодня вы можете услышать признание в любви, но эти чувства могут быть не взаимными. Энергия Месяца усиливает вашу романтическую жизнь и наполняет ее разными неожиданностями. Флирт с коллегой на работе может привести к приглашению на свидание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в октябре откроется коридор затемнений и на один знак это повлияет больше всего.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.