В октябре откроется коридор затемнений: на какой знак повлияет наиболее сильно

Коридор затемнений астрологи называют очень мистическим и таинственным периодом. В это время возможны задержки, трудности и внезапные препятствия в делах.

Осенний коридор затемнений продлится с 14 по 28 октября, однако астрологи говорят, что неблагоприятные планетарные транзиты начнутся раньше. Есть и положительные новости – для представителей одного знака это будет довольно удачный период. Удача будет на их стороне, так что все дела будут удаваться как можно лучше, а перспективные идеи принесут успех. Но главное – им очень повезет в любви.

Телец

Вы получите редкий шанс достичь важной цели – не упустите возможности. Вероятны события, которые вы не могли представить даже в самых смелых мечтах.

Видео дня

Удача будет сопровождать вас буквально во всех областях жизни. Неожиданные сюрпризы будут в любви. Но астрологи советуют отказаться от серьезных разговоров с партнером. Это также не лучшее время для судьбоносных предложений. Чрезмерная эмоциональность может превратить простой обыденный разговор в конфликтное выяснение отношений. Избегайте повышенного тона и пытайтесь понять потребности партнера. Возможно, у него другая точка зрения, но вы не должны навязывать свою позицию. Следует уважать свободу воли и личные границы любимого человека.

Если вы раньше поссорились с любимым человеком, вы получите шанс наладить отношения. Ваши чувства пройдут важную проверку. Судьба предоставит вам возможность исправить ошибку, которую вы совершили раньше.

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