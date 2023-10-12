Важный выбор или пауза в работе: гороскоп  на 12 октября для всех знаков зодиака

Девам нужно будет сделать выбор, от которого зависит их будущее. Водолеи возьмут паузу в работе.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 12 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Будет возможность прокачать свои финансовые навыки, умение зарабатывать, сохранять и приумножать деньги. Вы можете начать вести бухгалтерию, планировать свои расходы и доходы, записывать материальные желания и методы их достижения.

Телец

Сегодня реализуется то, над чем вы долгое время работали, самостоятельно или с вашими партнерами и коллегами. Теория и планы превращаются в нечто материальное и дают начало дальнейшему развитию и росту.

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Близнецы

Новый большой проект вдруг станет частью вашей жизни. Вы можете получить приглашение в большой и известный коллектив, что поднимает вашу самооценку и позволит получать больше славы, внимания и денег.

Рак

Активизируются контакты с иностранными партнерами, вам будут предлагать деловое сотрудничество, обещать золотые горы, а некоторые даже более тесные отношения. Окажется, что к вам уже давно присматриваются и только сейчас решаются пообщаться.

Лев

Вы сегодня находите себе верных соратников или ту команду, где можете проявить свои лучшие качества. В общем, сегодня важно общаться с людьми вживую, даже на какие-то легкие темы, о чем-то спрашивать и рассказывать.

Дева

Выбор, который вы сегодня делаете, будет очень важен. Поэтому не торопитесь, а делайте все тщательно и взвешенно, исследуя все нюансы и перспективы. Ведь именно от вашего выбора зависит, какой будет ваша дальнейшая жизнь.

Весы

Завершайте наконец что-то большое и значительное, какой-то грандиозный проект, потому что вас уже подгоняют, да и все возможные сроки уже истекают. Так что вы бросаете все силы на то, чтобы наконец отчитаться об успешном финале.

Скорпион

Сейчас вы превращаетесь в какого-то трудоголика, полностью отдаетесь работе, с утра до ночи пашете. В принципе, вам это даже нравится, тем более что вам очень интересно и то, чем вы занимаетесь, и то, к чему вы стремитесь.

Стрелец

Наведите наконец порядок в голове, а для этого позвольте себе больше свободного времени для того, чтобы было когда осмыслить, что с вами сейчас происходит, прийти к определенным выводам и поставить все на свои места.

Козерог

Нужно будет тщательно к чему-то подготовиться, и здесь важно не спешить, а собрать цифры, факты, аргументы, провести глубокий анализ этой информации. И только после этих подготовительных действий уже можно принимать решения и что-то делать.

Водолей

Первая половина недели была такой напряженной, что вы уже выдыхаетесь, так что сейчас лучше сделать небольшую паузу, потому что незавершенных дел остается немало, а вы уже обессилены. Возьмите отгул и больше отдыхайте.

Рыбы

Важные дела, даже если они сейчас актуальны, лучше отложить на потом. Ведь велика вероятность по невнимательности наделать ошибок. А сегодня можете заняться какими-то рядовыми делами или наведением порядка вокруг себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, на октябрь этого года приходится коридор затмений. 14 числа произойдет кольцевое затмение Солнца, а 28 – частичное лунное. Следовательно, космические энергии несомненно окажутся настолько бурными, что будут нести значительные изменения представителям всех знаков зодиака.