Это будет решающий месяц: что астрологи обещают для всех знаков зодиака в октябре

На октябрь этого года приходится коридор затмений. 14 числа произойдет кольцевое затмение Солнца, а 28 – частичное лунное. Следовательно, космические энергии несомненно окажутся настолько бурными, что будут нести значительные изменения представителям всех знаков зодиака.

Астрологи изучили ситуацию на звездных картах, и предупредили, к чему готовиться в этот непростой месяц. Читайте дальше, чтобы узнать, что ждет вас.

Овен

Октябрь может показаться весьма напряженным, но вы выйдете из него победителем. Отношения будут отнимать немало энергии, поэтому важно оставаться в них честными и дипломатичными. Любые разногласия преодолевайте через прямое и откровенное общение. Во время солнечного затмения 14 октября возможны разрывы отношений. Если это случится, значит, так было назначено. А вот на работе ждите интересных предложений от влиятельных людей. Честность и прагматичный подход помогут вам добиться успеха.

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Телец

Октябрь потребует от вас проводить больше времени в одиночестве, чем обычно, поскольку ваш внутренний мир будет полон активности. Такие практики, как медитация, мантры и гипнотерапия могут помочь вам найти ответы на важные вопросы. Независимо от того, одиноки ли вы или находитесь в партнерстве, у вас будут возможности для романтических отношений в течение всего месяца, поскольку Венера и Марс будут способствовать вашему сближению с особым человеком. А 28 октября в вашем знаке произойдет полнолуние с затмением. Последствия этого месяца сильно повлияют на ваш взгляд на мир.

Близнецы

Приготовьтесь к напряженному месяцу. В его начале избегайте принятия важных карьерных решений, ведь это будет период путаницы. Он закончится, как только Венера войдет в Деву 8 октября. Хорошие новости могут поступить примерно 24 октября, когда появится новая должность или проект. На социальном фронте внутри вашего сообщества и группы друзей произойдет множество изменений, поскольку ранее скрытая информация выйдет на свет примерно в середине месяца. Поэтому некоторые связи придется разорвать. Во время лунного затмения 28 числа дайте себе время отдохнуть.

Рак

Впереди у вас очень эмоциональный месяц, поскольку ваш планетарный управитель Луна будет вовлечена в мощные затмения. На коридор с 14 по 28 октября запланируйте отдых и уход за собой. Солнечное затмение повлияет на вас сильнее, поскольку оно скорее всего принесет изменения либо дома, либо в вашей карьере. Если вам придется отказаться, например, от возможности работать из дома, попробуйте найти в этом что-нибудь хорошее. А еще полагайтесь на Венеру, которая поможет вам выразить себя ярко. Начиная с 23 октября вы почувствуете себя больше в своей стихии, поскольку наступит сезон Скорпиона.

Лев

В октябре готовтесь к большим откровениям. Кольцевое затмение Солнца принесет прозрения, которые изменят ваш взгляд на жизнь. А вот лунное затмение может стать поворотным моментом в карьере. Вы можете получить интересное предложение или давно заслуженную премию. Наконец, начиная с 8 октября на вашей стороне окажется планета денег Венера. Единственное, на что следует обратить внимание в этом месяце – это Марс в вашем третьем доме, который может сделать вас слишком вспыльчивыми и несколько агрессивными. Держите себя в руках особенно тщательно с 1 по 10 октября.

Дева

Октябрь по праву можно назвать вашим месяцем. Вы получите возможность расслабиться, пообщаться и позаботиться о себе. Связь Венеры с красотой вдохновляет нас также делать покупки. Но помните при этом, что солнечное затмение 14 октября может повлиять на ваше финансовое положение, поэтому в этом месяце следует следить за своими затратами. Если вы находитесь в серьезном партнерстве, влияние будет распространяться на ваши общие финансы и вам, возможно, придется составлять новый семейный бюджет.

Весы

Готовьтесь к переменам. Если вы усердно работали над любимым проектом или недавно получили руководящий пост, возможно, вам придется изменить свою общую стратегию во второй половине месяца. Кольцевое солнечное затмение произойдет 14 октября именно в вашем знаке, что предвещает окончание важных отношений или партнерства. Попытайтесь думать о долгосрочной перспективе сейчас, поскольку это часть плана на 18 месяцев, целью которого является стереть из жизни все, что больше не служит вашему высшему благу. В конце месяца пора поговорить о финансах в вашей семье во время лунного затмения 28 числа.

Скорпион

Это может быть напряженный месяц, но он не принесет вам ничего такого, с чем вы не могли бы справиться. Попытайтесь найти баланс и проводите больше времени с людьми, которых вы считаете наиболее близкими. Обязательно звоните друзьям, когда вам нужно выпустить пар. Сверхмощное затмение 14 октября призвано раскрыть вам большой секрет или важную информацию – используйте полученные сведения разумно. Вполне возможно, что это может положить конец важным отношениям или партнерству во время коридора затмений. У вас подходит к концу период трансформации, поэтому проявите уважение к своей устойчивости и к тому, как вы выросли.

Стрелец

В вашем сообществе друзей и близких людей может случиться драма, а также турбулентность угрожает вашему кошельку. Так что, по возможности, старайтесь тратить меньше и вместо того, чтобы лезть в чужие дела, сосредоточьтесь на собственной карьере. Венера в Деве поднимет эту часть вашего гороскопа, помогая хорошо проходить моменты стресса и кризиса. Ваша способность сохранять спокойствие в эпицентре бури может даже подарить вам новый интересный проект примерно в период лунного затмения. Его действительно хорошие результаты вы увидите уже к весне.

Козерог

Октябрь может быть напряженным месяцем, но при этом он может дать вам невероятно ценные уроки. Плутон в вашем знаке чрезвычайно активен, а это значит, что на вашу орбиту выйдут влиятельные люди. Если вам предлагают работу или деловое соглашение в период с 8 по 14 октября, будьте осторожны в своем решении. Дождитесь, пока Солнце войдет в Скорпион 23 октября, чтобы подписывать какие-то важные бумаги. Именно с этого времени у вас может начаться период плодотворного сотрудничества. Или вы наконец-то найдете идеального специалиста, которого давно искали. В этом месяце демонстрируйте стратегический подход и читайте между строк.

Водолей

На вас свалится целый шквал информации. И начнётся это с самого начала октября. Марс войдет в ваш сектор карьеры 11 октября, предвещая вам шесть недель чистых амбиций. Проявляйте себя и будьте настойчивы на работе и в учебе. Это может принести значительные результаты. Если у вас есть какие-либо проекты, которые нужно запустить, лунное затмение станет удачным моментом. Любовь – еще одна область, в которой вы можете одержать победу, поскольку Венера создаст уютную атмосферу для времяпрепровождения с вашим партнером или с любимыми друзьями.

Рыбы

Для вас урок октября в том, что там, где вы не побеждаете, вы учитесь. Венера в Деве поможет вам укрепить партнерство, однако во время затмения 14 октября вы можете заметить, что не все идет так, как вы изначально планировали и о чем договаривались. Напряженный сезон Весов закончится 23 октября, и вы сможете выдохнуть с облегчением. Возможно, вы даже решите отправиться на выходные с друзьями или любимым человеком во время чувственного полнолуния 28 октября. Насладитесь этим моментом сполна.

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