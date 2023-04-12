Важный выбор или пауза в работе: гороскоп на 12 апреля для всех знаков зодиака

Весам придется сделать важный выбор, ккоторый может повлиять на их будущее. Корозероги смогут взять небольшую паузу в работе и отдохнуть.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 12 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вас сегодня будут хвалить, и в глаза, и за глаза, о чем вам обязательно спешат сообщить. И это станет для вас дополнительным стимулом еще более добросовестно работать, хотя вы стараетесь и виду не показать, насколько вы приятно удивлены.

Телец

Скучная бюрократическая работа сегодня будет необходима, вы должны добросовестно соблюдать все законы и формальности, внимательно относиться ко всем деталям, уточнять и согласовывать все нюансы.

Близнецы

Сегодня ваши решения могут быть довольно смелыми, неожиданными и для вас самих, ведь вместо того, чтобы долго сомневаться и взвешивать все за и против, вы решительно отрезаете себе все пути для отступления и идете вперед.

Рак

Не знаете, за что сегодня хвататься в первую очередь, так как столько работы накопилось, что без тщательного выделения приоритетов можете и не справиться. Вот и потратьте хоть несколько минут на то, чтобы определиться, что вам нужно делать сейчас, а от чего отказаться.

Лев

Заплатите сегодня свои долги, отдайте то, что когда-то занимали, закройте все, что уже давно нужно завершить, то есть войдите в завтрашний день без хвостов из прошлого, которые способны вас замедлять и тянуть назад.

Дева

Рабочий день проходит по привычному графику, когда есть долгая раскачка, затем интенсивная работа с перерывами на кофе и обед. Из бонусов сегодня будут звонки прекрасных людей и роскошь человеческого общения.

Весы

Придется делать важный выбор, долго колебаться и сомневаться, браться ли вам за определенные дела, стоит ли идти или ехать туда, куда вы запланировали. В конце концов, будете учитывать не только свои интересы, но и потребности других людей.

Скорпион

Яркие впечатления сегодня гарантированы, ведь что-то важное в вашей жизни уже заканчивается, но начинается что-то другое, новое и прекрасное. И вы сегодня можете пройти определенный тест-драйв новой интересной жизни.

Стрелец

На месте не придется сидеть, вы все время двигаетесь, бегаете, если не по коридорам, так по лестницам или улицам, встречаетесь, общаетесь, знакомитесь с новыми людьми, очаровываете и очаровываетесь сами.

Козерог

Небольшая пауза, которая произойдет сегодня, позволит вам приостановиться, собраться с мыслями, проанализировать свои планы на ближайшее будущее, например, составить списки дел, покупок, гостей, блюд.

Водолей

Работать нужно будет головой, что-то считать, анализировать, предполагать, стараться многое понять и осознать, и все это для того, чтобы приобщиться к принятию важных решений, которые будут касаться не только вас лично.

Рыбы

Придется сегодня брать на себя какие-то важные функции, возглавлять коллективы или проекты, отвечать не только за себя, но и других людей. К счастью, у вас сейчас есть силы и желание этим всем заниматься.

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