Важные встречи или отдых: гороскоп на неделю до 19 марта для всех знаков зодиака 

Раков ждет очень насыщенная неделя, будет много встреч и интеренсных предложений. Львы смогут немного отдохнуть.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 19 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Это будет довольно спокойная неделя, особых проблем и сложностей не предвидится, впрочем, как и ярких событий. Поэтому будет довольно обыденно и даже скучно. Следует быть особенно внимательными разве что в пути, на транспорте, планируя поездки.

Телец

Какими бы видами деятельности вы сейчас ни занимались, важно все делать очень аккуратно, соблюдая все требования, правила и законы. Даже малейшее отклонение чревато непредсказуемыми последствиями. Поэтому будьте внимательны и скрупулезны.

Близнецы

Неделя будет насыщена разными событиями, ведь перед вами открываются новые возможности, и вы очень в них заинтересованы, готовы день и ночь работать для того, чтобы быстрее реализовать эти новые перспективы.

Рак

Количество контактов увеличивается, вы целую неделю будете встречаться, общаться, обсуждать какие-то важные вопросы, а также выступать перед множеством людей. Успеете и пообниматься, и поспорить и даже что-то отпраздновать.

Лев

Вы несколько сбавляете обороты, и это может происходить даже против вашей воли, когда все складывается так, чтобы вы успокоились и не беспокоились по разным поводам, а больше углубились в себя, возможно, решили какие-то внутренние вопросы или просто отдохнули.

Дева

Эта неделя может стать достаточно прибыльной, вы получаете существенные материальные или финансовые поощрения, премии, дивиденды или даже неожиданно подарки или другие формы благодарности, не говоря уже об официальной зарплате.

Весы

Приближается новый жизненный период, который касается не столько деятельности, сколько вашей личной жизни. Возможно, вы решили жениться, развестись и уже готовите все для того, чтобы это время скорее наступило.

Скорпион

Возникают определенные финансовые проблемы, требующие немедленного решения и максимального вмешательства. Но вы почему пытаетесь либо отложить эти вопросы либо и вовсе избежать ответственности. Возникает вопрос – почему вам выгодно не решать эти вопросы.

Стрелец

Благоприятное время для разного рода бизнес-деятельности, создания дополнительных источников поступления средств, именно сейчас у вас получается все выгодно продать, заявить о себе, договориться о сотрудничестве.

Козерог

Неделя обещает немало нагрузок, в большинстве своем – физических. Вы будете много работать руками, ходить ногами, переносить какие-то вещи, может, даже переставлять мебель или еще что-нибудь тяжелое.

Водолей

Можете оказаться на развилке, когда будет достаточно сложно выбрать себе какое-то направление, ведь приходится выбирать между вариантами, которые вас не очень устраивают. Поэтому попробуйте поискать именно тот, где вы выиграете, или даже подождать с выбором.

Рыбы

Нужно будет принять очень важное решение, и ваша главная задача – отложить все эмоции и применить холодный расчет. Поэтому полезным будет научиться максимально расслабляться и действовать ради своего блага.

Как сообщал OBOZREVATEL, март будет периодом обновления для многих знаков зодиака, хотя Сатурн в Рыбах не является наиболее благоприятным сочетанием. События месяца во многом будут зависеть от того, насколько вы сможете сдерживать импульсивность, ведь именно необдуманные поступки могут повлечь за собой сложные неконтролируемые ситуации.

Также астрологи назвали три женских знака зодиака, которых ждет успех. Деньги для них не самоцель, поэтому они в первую очередь сосредотачиваются на процессе развития, создания, генерирования идей, чтобы привлечь новых потенциальных клиентов и поддерживать высокий уровень собственного профессионализма.