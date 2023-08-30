Важные встречи или финансовые проблемы: гороскоп на 30 августа для всех знаков зодиака

Стрельцы проведут важные встречи и заведут интересные знакомства. Рыбы столкнутся с финансовыми трудностями.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 30 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вы сегодня готовы на подвиги и рекорды, будете прибегать даже к авантюрам, лишь бы не сидеть на одном месте и не выполнять привычную и скучную работу. Нужна некая перезагрузка, движение, активность, смелость воплощать новые идеи.

Телец

Руководство вас сегодня выделяет среди других сотрудников, наделяет дополнительными полномочиями и еще большим объемом работы, и не факт, что дополнительно заплатят за это. Но все-таки хвалят – хоть это порадует.

Близнецы

Завершите сегодня важные дела и отпразднуйте это отличное состояние освобождения от напряжения предыдущего периода. Подведение итогов и вознаграждение за труд – очень важный шаг, поэтому сделайте себе сегодня праздник.

Рак

Одна непонятная ситуация не дает вам покоя. Вы никак не можете решить, как вам лучше поступить, поскольку еще не знаете всех обстоятельств, нет полной информации. Потому лучше сегодня не делать ничего важного, собирайте дополнительную информацию.

Лев

Напряжение в общении может возникнуть из-за неверно понятых слов, а может, кто-то ослышался или сознательно извратил. В конце концов, лучше лишний раз переспросить и выяснить все прямо сейчас, не накручивая себя и не откладывая на потом.

Дева

Сталкиваетесь с ситуацией, которая время от времени повторяется из прошлого, и вы начинаете понимать, что вы снова не сдали экзамены и остались на второй год. Поэтому пришло время разобраться и осознать, что вам нужно еще выучить и понять.

Весы

Вам сегодня возвращают какие-то деньги, вещи, добро, все, чем вы когда-нибудь поделились. И, как ни странно, не обязательно возвращает тот, кому вы когда-то отдали. Вы сталкиваетесь с прекрасным примером того, как вселенная умножает для вас все, чем вы делитесь с другими.

Скорпион

То, чем вы сейчас занимаетесь, требует более тщательного, обдуманного и взвешенного отношения, не нужно решать вопрос внезапным наскоком. Будьте внимательны и дотошны, проверяйте все свои шаги, цифры и бумаги.

Стрелец

Идеальный день для важных встреч и свиданий, для ответственных переговоров, когда вы удивительно убедительны, ваши аргументы очень взвешены, и у вас есть все шансы склонить людей на свою сторону, убедить в вашей правоте.

Козерог

С удовольствием разрушаете что-то старое, то, что вам мешало двигаться дальше. Возможно, это будет нечто физическое и материальное, а может, и не такое ощутимое, например, отношения с токсичными людьми.

Водолей

Потребуется тишина и покой, хочется свернуться калачиком, чтобы вас выслушали, пожалели, погладили по голове, помогли разобраться или что-то полезное посоветовали. Всю активную деятельность на сегодняшний день лучше перенести на потом.

Рыбы

Выяснится, что расходы на жизнь таки увеличились, но количество получаемых денег осталось прежним. И возникает вполне резонный вопрос, каким образом свести этот дебет с кредитом и увеличить свои поступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, планетарные процессы сентября 2023 года серьезным образом повлияют на финансовое положение большинства знаков зодиака. Причем многие изменения станут настоящей неожиданностью.

Юпитер начнет ретроградное движение 4 сентября и будет находиться в секторе отношений, брака и соглашений. Это дает шанс знакам зодиака наполнить отношения страстью.