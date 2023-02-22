Важные встречи или дальняя дорога: гороскоп на 22 февраля для всех знаков зодиака

Тельцов ждут важные встречи, им нужно как следует подготовиться к переговорам. Водолеи отправятся в дорогу.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 22 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Все вас подгоняют, но не стоит торопиться, ни с работой, ни с сроками, ни с личными делами. Делайте все свои дела в комфортном для вас ритме, ведь сейчас главное – качество, а не скорость.

Телец

Возможны встречи с важными людьми, ответственными лицами, известными личностями, представителями власти и различных важных структур, подписание документов, заключение соглашений и другие ответственные шаги.

Близнецы

Сегодня происходит именно то, о чем вы мечтали, и именно так, как вам хочется, словом, сбываются ваши желания, и для этого вы не прилагали значительных усилий, и все происходит невероятно волшебным и неожиданным образом.

Рак

Сегодня вы можете наладить отношения с теми, с кем у вас как-то не очень все сложилось или вы поссорились. Словом, сегодня будет день понимания и примирения, вы с кем-то находите общий язык.

Лев

Сворачивайте, наконец, те старые процессы, которые уже давно нуждаются в завершении. Может, даже придется прибегнуть к радикальным действиям, прекратить отношения или финишировать, так и не достигнув каких-либо результатов.

Дева

День благоприятен для того, чтобы значительно продвинуться по карьерной лестнице, получить повышение или хотя бы предложение возглавить направление или коллектив. Для вас это будут достаточно положительные перспективы, вы с радостью соглашаетесь.

Весы

Может показаться, что вы попали в тупик, но это будет только казаться. На самом деле нужно охладить голову, успокоиться, посмотреть на ситуацию со стороны, чтобы увидеть выход, даже несколько вариантов выхода из ситуации.

Скорпион

Растут ваши финансовые возможности, ведь, получив сегодня значительную сумму денег или заверение ответственных людей по ее получению, вы уже можете планировать значительные инвестиции, улучшение условий проживания, обновление техники.

Стрелец

Эмоции сегодня несколько зашкаливают, поэтому желательно максимально снизить вероятность скандалов и вообще ни с кем не общаться, чтобы не нарываться и не провоцировать, и вообще поберечь нервы, и свои, и чужие.

Козерог

Вы зажаты в определенные рамки правил и законов, которые не очень соответствуют современным реалиям и вашим интересам, но должны их соблюдать. Ничего не поделаешь нужно быть законопослушными и не идти наперекор правилам.

Водолей

Сегодня дорога будет для вас благоприятна, так же, как и подготовка к путешествию. Поэтому сейчас начинайте заранее писать планы, собирать чемоданы, составлять маршруты и логистику, вылавливать билеты.

Рыбы

Растет ваша привлекательность, наверное, сказывается быстро и неумолимо приближающаяся весна. Все вокруг, словно сговорившись, начинают проявлять к вам интерес, некоторых поклонники даже будут просто преследовать.

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