Важные переговоры или проблемы: гороскоп на 8 сентября для всех знаков зодиака

У Скорпионов будет очень активный день, им нужно провести важные переговоры. Водолеям грозят проблемы, которые заставят их понервничать.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 8 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Накопилось очень много дел, которые вы долгое время откладывали. Но вот, наконец, пришло время, когда нужно разгрести эти авгиевы конюшни и вычистить все. Вот вы целый день, а может, и в ближайшие выходные будете заниматься чисткой.

Телец

Вы сейчас озабочены самыми разными делами, начиная от ответственных встреч по работе и завершая важными свиданиями вечером. А ведь еще и другую работу нужно выполнять, и своих обязательств придерживаться.

Близнецы

Будете овладевать новыми навыками, приобретать новые знания, садиться и учиться, сколько бы вам лет ни было. В конце концов, ничего удивительного, вы давно стремились это сделать, сами выбрали и эти дисциплины, и эту форму обучения.

Рак

Можете этот день провести в дороге и будете скучать из-за однообразия. Поэтому заранее лучше позаботиться о том, как себя развлечь. Да и вам есть чем заняться, например, разобраться с бумагами или что-то выучить, чтобы не тратить время зря.

Лев

Вы попадете в окружение замечательных людей, которые способны заразить вас своим подъемом, а может, даже спровоцировать какие-то добрые поступки. И вы начинаете видеть этот мир под другим углом зрения, планируете какие-то невероятные свершения.

Дева

Настроение будет праздничным, ведь вы что-то отмечаете, возможно, день рождения, возможно, еще какие-то семейные праздники. К счастью, вы можете полностью посвятить этот день подготовке и проведению различных торжеств.

Весы

Где-то там на горизонте уже маячит что-то новое и прекрасное, просто в воздухе разливается ощущение перемен, тем более что вас давно уже не устраивает нынешнее положение дел, и вы начинаете что-то делать для того, чтобы наконец-то свершить нечто грандиозное.

Скорпион

Международные контакты активизируются, вас находят зарубежные компании, дальние родственники или друзья из-за границы. Возможно, стоит запланировать какие-то дальние поездки или рассмотреть возможность сотрудничества с иностранными партнерами.

Стрелец

Не спорьте сегодня с руководством и вообще держите покер-фейс, что бы ни услышали, ведь даже ваше выражение лица может сыграть против вас. Поэтому лучше молчать, кивать и максимально усердно выполнять свои обязанности.

Козерог

Правда на вашей стороне, поэтому смело можете отстаивать свою точку зрения и свои права. Но вы можете не только бросаться на амбразуру и выступать с открытым забралом, но и применять разные хитрые способы против противников.

Водолей

Ваши нервы сегодня будут испытывать и как-то вас провоцировать. Впрочем, и вы сейчас не слишком уравновешены, поэтому вывести вас из себя будет довольно легко и просто. Поэтому очень важно держать себя в руках и даже притворяться глуховатым.

Рыбы

Дополнительно получите деньги, которые вам сейчас очень нужны. Это могут быть неожиданные премии, внеплановые выплаты, шикарные чаевые или гонорары, на которые вы совсем не рассчитывали. А может, это будет вознаграждение за какую-то подработку.

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