Важные переговоры или повод для сомнений: гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака

Близнецов ждут важные встречи, у них будет шанс увеличить свои доходы. Львы начнут сомневаться, что двигаются в правильном направлении.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 16 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня вам придется работать в коллективе, и в результате можете получить либо невероятный успех, либо безумный провал – в зависимости от того, удастся ли вам найти общий язык и создать действительно сильную команду.

Телец

Будете стремиться сделать гораздо больше, чем ваши коллеги, подняться на ступеньку выше, поэтому прилагаете максимум усилий для того, чтобы обойти соперников, показать все свои лучшие качества, усердие и трудолюбие.

Близнецы

Сегодня возможны встречи и переговоры о новых перспективных проектах, как общественных, так и бизнесовых, договариваетесь о своей роли, задачах и целях. Все это обещает вам дополнительную порцию славы и денег.

Рак

Непросто будет физически, приходится много работать и делать не только ту работу, которая вам нравится, а буквально заставлять себя, например, встречаться с не очень приятными людьми. Но это нужно для дела, потому ищите во всем позитив.

Лев

Будет немало поводов для сомнений – действительно ли вы занимаетесь тем, что вам нужно, ведь уровень удовольствия не растет, а падает, каких-то значительных денег это не приносит, а с каждым днем количество проблем увеличивается.

Дева

Сегодня не обойтись без договоренностей, особенно о правах и обязанностях как своих, так и ваших коллег и партнеров. Следует четко договориться, кто что должен делать, какие функции выполнять, о системе поощрений и наказаний.

Весы

Кто-то вас сегодня вдохновляет на подвиги, подталкивает вперед, побуждает к изменениям, в конце концов вы можете даже начать новый этап в жизни, или, по крайней мере, решиться на какие-то трансформации, которые вывели бы вашу жизнь на качественно новый уровень.

Скорпион

Приходится сегодня чем-то жертвовать ради блага или счастья других, к примеру, отказаться от карьерных амбиций, отдавать все свое свободное время родным, а может, и жертвовать все деньги, которые у вас есть, на какие-то благие цели.

Стрелец

С самого утра настроение у вас приподнятое, все горит в руках, ведь впереди вы ясно видите ту цель, ради которой способны на все. Так что сегодня будете куда-то бежать, что-то делать, чтобы достигать самых амбициозных целей.

Козерог

Пришло время позаботиться о физической форме, заняться здоровьем, начать курс лечения или упражнений, направленных на оздоровление. Словом, весна вас побуждает стать лучше, здоровее и веселее.

Водолей

Ваши семейные дела сегодня требуют срочного разрешения. К примеру, потребуется помощь родным в переезде или в подготовке к каким-то важным изменениям, также особое внимание сегодня понадобится и вашим детям.

Рыбы

Будете думать над тем, как улучшить свое финансовое состояние, впрочем, не только думать, но и что-то делать – спрашивать знакомых о свободных вакансиях или возможности подработки, совершенствовать резюме, прорабатывать варианты бизнес-проектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, март будет периодом обновления для многих знаков зодиака, хотя Сатурн в Рыбах не является наиболее благоприятным сочетанием. События месяца во многом будут зависеть от того, насколько вы сможете сдерживать импульсивность, ведь именно необдуманные поступки могут повлечь за собой сложные неконтролируемые ситуации.

Также астрологи назвали три женских знака зодиака, которых ждет успех. Деньги для них не самоцель, поэтому они в первую очередь сосредоточиваются на процессе развития, создания, генерирования идей, чтобы привлечь новых потенциальных клиентов и поддерживать высокий уровень собственного профессионализма.