Важные новости или трудный выбор: гороскоп на неделю до 23 апреля

Козероги получат важные новости, которые заставят их иначе взглянуть на ситуацию. Скорпионам придется сделать выбор.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 23 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Неделя пройдет очень спокойно и размеренно, у вас не будет оснований куда-то спешить, вы, наконец, можете выдохнуть, не быть никому ничего должными и можете посвятить время собственным делам, а не решать чужие проблемы.

Телец

Впереди намечаются важные события, и вам нужно будет к ним как следует подготовиться, по крайней мере, провести предварительное исследование и планирование дальнейших действий. И от того, насколько вы тщательно подготовитесь, будет зависеть ваш будущий успех.

Близнецы

Люди выражают свою приверженность, окажется, что вас поддерживает очень большое количество людей, и это может стать началом одного интересного совместного проекта, объединяющего вокруг вас и общей цели множество людей.

Рак

Вы попадаете в новые места, которые вас заинтересуют и вдохновят на оригинальные идеи. В конце концов, там вас ждут знакомства, которые положат начало и новым отношениям, и новым идеям, и новым проектам.

Лев

Родные нуждаются в средствах и вашей поддержке, поэтому вы должны на этой неделе взять на себя ответственность и помочь нуждающимся. Или, по крайней мере, сделать все от вас зависящее, мобилизовать всю семью для решения этих вопросов.

Дева

Теперь нужно будет показать все свои профессиональные навыки, опыт и компетенции, чтобы наконец-то начать зарабатывать больше. Не будьте слишком скромными и невзрачными, не прячьтесь, а наоборот, показывайте все свои конкурентные преимущества.

Весы

Жизнь будет казаться довольно монотонной, хотя привычной и стабильной, без особых сюрпризов, как приятных, так и не очень. Деятельность приносит деньги и определенное удовольствие от того, что вы чувствуете себя на своем месте.

Скорпион

Возникает выбор: или продолжать идти старыми надежными путями, или решиться на смелый шаг и пойти в новом направлении. В конце концов можете рискнуть и попробовать что-то новое. А если не понравиться, то вернуться к привычным занятиям.

Стрелец

Первую половину недели вы будете долго входить в привычный ритм, не слишком торопиться, а вот со среды уже начинается настоящая погоня за успехом, когда вы должны ускоряться, но стараться все же качественно выполнять все функции.

Козерог

Новости, которые вы получаете на этой неделе, раскрывают вам глаза,и вы посмотрите на сложную ситуацию совсем под другим углом. На самом деле, эта информация может перевернуть ваше представление о некоторых людях настолько, что вы способны разорвать отношения.

Водолей

Будет много творчества и общения, встреч и контактов с позитивными людьми, с которыми у вас могут нарисоваться перспективные проекты. В этой неделе вы только начинаете делать первые шаги в этом новом направлении.

Рыбы

Неделя приносит много любви, света и добра, даже несмотря на то, что будут случаться разные ситуации, даже очень досадные, но будет в целом положительное настроение, вы успешно справляетесь с трудностями.

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