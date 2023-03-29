Важная встреча или конфликты: гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака

Дев ждет очень важная встреча, но им придется принять трудное для них решение. Ракам грозят конфликты.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 29 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Большая вероятность открыть для себя совершенно новую сферу деятельности, увлечься каким-то интересным направлением творчества или бизнеса, изменить предпочтения и даже работу, по крайней мере, на время, пройти какое-то обучение или хотя бы мастер-класс.

Телец

Не очень вам сегодня хочется трудиться, но вы собираете все силы в кулак и идете на работу. Но не только у вас будет нерабочее настроение, поэтому многие ваши планы и намерения просто откладываются из-за неявки партнеров или клиентов.

Близнецы

Будет много общения с людьми, как отдельными индивидуумами, так и с коллективами, когда вы взаимодействуете с большими коллективами, причем, как лично, так и виртуально. Например, проводите конференцию или выступаете на собрании.

Рак

Эмоции сегодня будут бурлить вокруг вас, и вы можете стать причиной таких возмущений, хотя ни сном, ни духом не думали и не стремились к этому. Но именно из-за вас зароджается буря, из-за вас возникают ссоры и скандалы.

Лев

Появляется больше сил и воодушевления, больше желания жить и творить, вас окрыляют какие-то новости, касающиеся открывающихся перед вами перспектив. К примеру, вам могут предложить лучшие условия, должность или большее вознаграждение.

Дева

Впереди очень важная встреча, но вопрос в том, что вы начинаете сомневаться, нужна ли вам эта встреча, решаться ли на разговор, соглашаться ли на свидание, словом, не уверены, выигрываете ли вы от этого контакта или проигрываете.

Весы

Оказывается, что вы уже и так много знаете и умеете, нужно будет поделиться этими знаниями и навыками с другими, а не складировать их в закрома неизвестно для чего и для кого. Поэтому достаточно накапливать, нужно уже отдавать.

Скорпион

Сегодня будет возможность высказать руководству все, что вы думаете, указать на слабые места и проблемы, которых уже немало накопилось. И, как ни странно, быть услышанными, ведь велика вероятность того, что ваши замечания примут во внимание и что-нибудь сделают.

Стрелец

Пришло время подсчитать доходы, учесть убытки, проанализировать производительность, все выгоды и недостатки отчетного периода, словом, подвести итоги и сделать правильные выводы, стараясь не лгать прежде всего себе.

Козерог

Главный секрет успеха сегодня состоит в том, чтобы быть чрезвычайно ответственными, придерживаться данного слова, выполнять нужные объемы работы и делать это вовремя, а не тянуть до последнего момента, тем более не срывать все сроки.

Водолей

День, когда наступает равновесие и успокоение, сегодня происходят определенные процессы, которые приводят вас в то благословенное состояние, когда вы можете и работать продуктивно, и контролировать разные процессы, и осмысливать важные вещи.

Рыбы

Появляются новые идеи, которые будут очень хорошо восприняты всеми заинтересованными лицами, которые охотно включаются в обсуждение. Сегодня успешными будут различные массовые собрания, групповая работа, мозговые штурмы, заседания.

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