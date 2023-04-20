Важная победа или романтика: гороскоп на 20 апреля для всех знаков зодиака

Девы получат важную победу и будут очень довольны результатом. Весов ждет настоящая романтика.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 20 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня ваши таланты руководить и организовывать очень понадобятся, ведь вы должны объединить людей ради достижения общей цели, поэтому берите власть в свои руки, сплачивайте вокруг себя соратников и приспешников.

Телец

Прилагаете значительные усилия для того, чтобы толкать все в нужном направлении, потому что все время сталкиваетесь с сопротивлением, если не людей, так обстоятельств, которые, кажется, складываются не в вашу пользу. Но на самом деле так нужно, чтобы вы научились преодолевать препятствия.

Близнецы

Относительно спокойный день, вы его проживаете в привычном режиме, ничего особенно не мешает, не мозолит, вы заботитесь о себе и своих близких, возможно, больше внимания уделяете здоровью, соблюдаете диету, много ходите пешком.

Рак

Для того чтобы принять какое-то важное решение, вы применяете все свои способности, все умственные усилия, воображение, анализируете все исходные данные, вычисляете риски, расходы и доходы, учитываете все недостатки и преимущества.

Лев

Большая вероятность столкнуться с иллюзиями, когда вам будут пускать пыль в глаза, стараться задурить голову и выдавать желаемое за действительное. Поэтому будьте особенно внимательны и проверяйте все, что вам будут говорить и предлагать.

Дева

Есть возможность получить сегодня важную победу, над собой, над соперниками, или над обстоятельствами, в конце концов, вы находите именно те рычаги и аргументы, которые помогают вам подняться на вершину и снискать славу.

Весы

Ради романтических приключений вы сегодня можете пожертвовать многим, например, дружескими отношениями, работой, даже своим добрым именем. В конце концов, решать вам, но не слишком ли высокую цену вы платите?

Скорпион

Буквально с неба могут упасть деньги, особенно если они вам сейчас нужны для осуществления замыслов или воплощения давних мечтаний. И тут вдруг нужная сумма приходит, так что вы можете реализовать свои планы.

Стрелец

Получите какой-то волшебный пендель, который хоть и будет немного напряжным и даже болезненным, но который способен вас очень далеко продвинуть. И вы будете вдохновлены этим толчком, активно работаете, совершенствуетесь и завоевываете новые высоты.

Козерог

Поступающие сегодня предложения могут касаться ваших дальнейших перемещений, например, будут приглашать в гости, за границу или на работу, но куда-то очень далеко, и для принятия окончательного решения нужно будет взвесить немало различных факторов.

Водолей

Личная жизнь занимает очень много времени и вашего внимания, ведь любовная история, в которую вы попали, постепенно развивается, украшая вашу жизнь и превращая и так замечательную весеннюю пору в что-то действительно эмоционально незабываемое.

Рыбы

Все проблемы в этот день решаются достаточно просто, хотя сначала будут казаться неподъемными. Но начинайте понемногу разбирать все вопросы и закрывать их один за другим.

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