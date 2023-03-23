В следующие 20 лет изменится жизнь всех знаков: какие сюрпризы готовит гороскоп

Астрологи уверяют, что маленький и отдаленный Плутон будет иметь в этом году наибольшее влияние и изменит жизнь всех знаков зодиака. 23 марта Плутон приступил к уникальному переходу в знак Водолея. История, которая начнется в этом месяце, будет продолжать развиваться и развиваться в течение следующих двадцати лет.

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По словам астрологов следует ожидать трансформации как личного, так и коллективного уровня. Плутон – символ глубины, интенсивности и тайн, а также глобальных циклов смерти и возрождения. С 2008 года он проходил через знак Козерога, поэтому это первая смена знака за 15 лет и первый переход в Водолея с конца XIX века. Выход Плутона из знака Водолея состоится в 2043-2044 годах.

Овен

Овнам следует подготовиться к фундаментальным изменениям. Этот период полностью изменит ваше видение будущего и взгляды на жизнь. Изменится все – мысли, ценности, а особенно – окружение. Вы создадите новые связи на основе общих надежд и мечтаний. Со многими нынешними друзьями вы можете потерять контакт, но новые знакомства будут способствовать вашему росту.

Телец

Ваша карьера и публичная жизнь вскоре обретут новый уровень интенсивности. Звезды советуют готовиться к повышению профессионального уровня. Вам нужно взять полную ответственность за свою жизнь. Задумайтесь: что всегда мешало вам добиваться вершин и управлять своим путем? Следующее двадцатилетие разожжет ваши амбиции, вдохновив двигаться вперед к своим долгосрочным целям с резкой и непоколебимой сосредоточенностью.

Близнецы

Близнецам звезды прочат кардинальные изменения. Путешествие Плутона полностью изменит вашу личную систему убеждений, позволяя вам исследовать совершенно новые сферы.

Наступает период дальних дорог, учебы, образования, новых идей, перспективных проектов и высоких должностей. Звезды советуют принять свою трансформацию, постоянно расширяя свой кругозор.

Лев

Личная жизнь Львов может претерпеть кардинальные изменения. Вы можете начать новый этап в отношениях. Звезды не советуют убегать от проблем. Трудности сделают вас сильнее. Проблемы контроля мешают вам иметь глубокие связи с партнером. Вы будете много времени уделять размышлениям и саморазвитию и, в конце концов, ваша жизнь изменится к лучшему.

Дева

Девам звезды советуют обратить внимание на самочувствие. Вы долгое время игнорировали проблемы со здоровьем, так что не медлите и начните регулярно посещать врачей. В последующие годы вы кардинально измените свою жизнь – начиная от ежедневных привычек и заканчивая вопросами выбора страны или покупки недвижимости. Продуктивность сделает вас еще сильнее.

Весы

Весы – "счастливчики" этого гороскопа. Вы войдете во вдохновенную эру своей жизни и наконец почувствуете гармонию, к которой так стремитесь. У вас много творческих идей, поэтому следующие годы – удачное время, чтобы воплотить их в реальность. Вы будете стремиться к самовыражению. В личной жизни также будет уют, гармония и согласие.

Скорпион

Плутон – одна из ваших правящих планет, так что астрологи предупреждают: следующие двадцать лет будут действительно судьбоносными. Личная жизнь принесет серьезные изменения. Вы многое потеряете, но многое и получите. Вы начнете выполнять новые необычные роли. Не зацикливайтесь на прошлом и попытайтесь воплотить свои детские мечты. Постепенно вы создадите фундамент для счастливого будущего.

Стрелец

Ваши слова обладают силой, но вы очень редко говорите перед публикой. Следующие годы изменят ваше видение коммуникации. Вам придется выйти из тени. Желая обрести во всем глубокий смысл, вы вынуждены будете "разгребать" старые проблемы.

Козерог

Плутон "попрощался" с вашим знаком, так что для вас следующие десятилетия пройдут сравнительно стабильно. Изменения возможны в финансовой жизни. Вы пересмотрите свои чрезмерно материалистические ценности и захотите сфокусироваться на чем-нибудь более важном. К примеру, на семье. Вы научитесь ценить то, что имеете.

Водолей

Водолеи сильнее всего ощутят влияние Плутона. Будет шквал эмоций и событий. Вы кардинально измените взгляд на многие вещи. Это реальный период внутренней и внешней эволюции. Вам захочется все и всех контролировать, но, к сожалению, невозможно. Некоторые вещи и события изменят ваше мировосприятие. Вы выйдете из "плутоновской" эры абсолютно обновленными.

Рыбы

Для Рыб следующие двадцатилетия будет не столь бурным, как для других знаков. Но без глубинной личностной трансформации не обойтись. Вы будете поглощены разными практиками изучения подсознательного, вам захочется исследовать прошлое, погрузиться в историю, искать причинно-следственные связи. Ваша интуиция будет сильна, как никогда.

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