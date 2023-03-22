Трем знакам скоро повезет с финансами: чей кошелек станет толще

Период с 23 по 26 марта принесет финансовый рост некоторым знакам зодиака. Появятся золотые возможности и перспективы, которыми нужно вовремя воспользоваться.

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По словам астрологов, новолуние в Овне и Плутон в Водолее обещают удачу и карьерные успехи. Но нужно быть осмотрительными и не тратить всю прибыль сразу – экономия пойдет на пользу.

Телец

Тельцы будут "счастливчиками" недели. Будут неожиданные доходы, премии, поступления. Вы сможете вздохнуть с облегчением, отпустить все тревоги и начать все сначала.

Вы попрощаетесь со всем, что мешало вам двигаться вперед. Трудности станут возможностями для роста. На работе будут успехи и новые достижения, поэтому неудивительно, что всю неделю у вас будет хорошее настроение. В конце недели состоятся успешные переговоры и подписание договоров.

Весы

Есть все шансы получить предложение о новой перспективной работе. Но обратите внимание, что новая должность потребует от вас большей концентрации и ответственности.

Ваши усилия не пройдут бесследно, вы сможете пополнить банковский счет. Вероятно, необходимо будет признать некоторые ошибки и установить важные цели и приоритеты. Звезды рекомендуют проявить фантазию и креативность. Прислушивайтесь к советам близких и не упускайте возможности проявить себя.

Козерог

Наконец-то вы сможете расплатиться с долгами и даже сделать прибыльные инвестиции. На этой неделе вам очень повезет.

Впереди – амбициозный проект, поэтому нужно собрать все силы, чтобы показать себя как можно лучше. Если вы не можете быстро принять решение, как это требует ситуация, доверьтесь интуиции.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в конце марта удача придет к трем знакам зодиака.

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