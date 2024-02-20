В марте или апреле встретят любовь: четыре знака, которым не светит одиночество весной

Весна принесет множество романтики и вдохновения. Будут интересные знакомства, судьбоносные встречи, путешествия, свидания и новости.

По словам астрологов, счастливчиками весны будут Тельцы, Львы, Девы и Весы. Они имеют все шансы встретить любовь всей жизни или получить судьбоносное предложение.

Телец

Вы почувствуете энергию и прилив сил. Вам захочется заявить о себе миру, быть в центре внимания. Конечно, это привлечет интересную и перспективную личность. Или вы внезапно можете обнаружить, что любовь все это время была рядом. Это может быть далекий знакомый, родственник друзей или коллега на работе, с которым вы только пересекались в коридорах.

В жизнь семейных Тельцов придет стабильность. Пара будет жить счастливой, полноценной жизнью без ссор и недоразумений. Астрологи прочат также пополнение в семье.

Лев

Для вас наступит период американских горок. С одной стороны, вы хотите стабильных и искренних отношений, потому что кратковременные романы вам надоели. С другой – вы не готовы полностью раскрыться перед кем-то, ведь боитесь, что ваше сердце снова разобьется.

В марте следует чаще бывать на всевозможных событиях. Вы не склонны стоять в углу и быть пассивным слушателем, так что обязательно привлечете особого человека. Семейные Львы могут столкнуться с некоторыми трудностями, однако эти мелкие конфликты легко разрешатся.

Дева

Следует быть осторожными – на горизонте может появиться бывший. И именно в тот момент, когда вы наконец-то начнете исцеляться от травм прошлого или, возможно, уже начнете новые отношения.

Кстати, при знакомствах астрологи предостерегают не судить о людях только на основе внешнего вида. Будьте настороже. Не стоит сразу в омут с головой – новый знакомый может предать ваше доверие. А вот начало апреля – это время, когда ваши отношения расцветут. Есть очень высокие шансы встретить родственную душу, любовь всей жизни. Семейным Девам следует планировать романтические мероприятия для своих партнеров, например, особый подарок или короткое путешествие.

Весы

Ваше обаяние, деликатность и общительность всегда привлекают незнакомцев. Обычно вы не испытываете недостатка внимания. Астрологи говорят, что в марте есть все шансы встретить любовь. В отношениях вы искренни, нежны и непосредственны, однако в этот раз что-то сдерживает вас от полного доверия партнеру. А зря. Следует открыть свое сердце, но избегать импульсивных поступков.

Поэтому пора сказать всем поклонникам, что вы теперь в отношениях, и с головой окунуться в новую реальность.

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