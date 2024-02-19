Какие знаки зодиака являются самыми большими манипуляторами: топ-6

Общение с манипуляторами – не самое приятное социальное взаимодействие. Манипулятивное поведение можно не сразу распознать, однако оно влияет на эмоциональное состояние и может даже привести к психологическим проблемам.

Астрологи говорят, что некоторые знаки зодиака более склонны к манипуляциям. Они умеют играть с эмоциями, способны идти по головам других ради собственной выгоды и часто прибегают ко лжи и сплетням. Предлагаем топ-6 непростых в общении знаков: от тех, кто иногда способен на уловки до настоящих манипуляторов.

Весы

Для Весов самое главное в жизни – поддерживать равновесие. Мария Гейс, астролог из Trusted Astrology, отметила, что представители этого знака способны пойти на хитрость лишь бы обойти острые углы.

Весам не нужны ссоры и скандалы. Если они прибегают ко лжи, то эта ложь больше во благо, а не для того, чтобы кого-то обидеть получить выгоду. "Весы используют свой нежный шарм, чтобы тактично направлять других на правильный путь", – добавила Тара Беннет, астролог из Mediumchat.

Козерог

Козероги точно знают, что им нужно для успеха. Они часто руководствуются исключительно своими амбициями и не прочь манипулировать другими, чтобы достичь вершины. Эти люди – рациональные карьеристы, готовые на все ради выгоды, славы и признания.

"Козерога является тем типом манипуляторов, которые заставляют вас думать, что это была ваша идея сделать все, что они хотят от вас", – объяснила Стена Гарбис, астролог Psychic Stina.

Дева

Несмотря на то, что Девы известны своей мягкостью и довольно незлобивым характером, за их доброй личностью скрывается человек, который хочет – и может, и умеет – навязать другим свои убеждения. "Их манипуляции склоняются к пассивно агрессивному влиянию", – подчеркнула Гейс.

От Дев можно ожидать незваных советов и завуалированных угроз. Девы часто склонны играть роль жертвы, чтобы получить то, что они хотят. Однако не всегда легко определить, манипулируют вами или нет. Этот знак умеет хорошо скрывать тайны, поэтому узнать их мотивы непросто.

Лев

Львы стремятся к успеху и признанию. Им нужно быстро получить то, чего они хотят. Имея сильную врожденную харизму и лидерские качества, они могут быть настойчивыми. Мало кто может сказать Львам "нет".

При манипуляциях Львы в первую очередь будут подавлять вашу уверенность в себе. "Если вы соревнуетесь с Львом, они позволят вам засиять первыми, а потом выйдут на сцену и получат первый приз, оставив вас ни с чем", – приводит пример астролог Райан Марквардт. Львы изучают ваши способности и играют на ваших слабостях.

Близнецы

Близнецы первыми будут обвинять кого-то другого в своих неудачах. "Имея в качестве небесного правителя Меркурия, Близнецы проявляют разум и сообразительность в общении", – рассказала Джил Лофтис, астролог Nuit Astrology. Они имеют много идей и планов, но не всегда знают, как добиться успеха.

Близнецы способны на измену и ложь ради собственной выгоды. "Жертва принимает свою судьбу, а Близнецы продолжают жить так, будто ничего не произошло с человеком, которого они обманули ради собственной выгоды", – добавила Гейс.

Скорпион

Рейтинг манипулятивных знаков весьма ожидаемо возглавляют Скорпионы. Беннет отмечает, что они тянут всех за ниточки своими тонкими воздействиями: "Они умеют читать людей и всегда используют ситуации себе на пользу".

Известно, что Скорпионы очень убедительны, когда говорят. Они могут внушить вам свою точку зрения и обвинить вас в чем-то, чего вы вообще не делали. Скорпионы не испытывают угрызений совести за измену – и именно это делает их самым опасным знаком в рейтинге.

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