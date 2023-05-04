В мае повезет многим знакам зодиака: кто остался 'за бортом'

Хотя май 2023 года и начинается с ретроградного Меркурия и лунного затмения, астрологи все же оценивают его как в целом благоприятный для большинства знаков зодиака. В частности, из-за того, что в ближайшие недели будет происходить немало разных планетарных движений.

Видео дня

Гороскоп на май, составленный с учетом этих движений, называет знаки, которым действительно повезет. И те, кто останутся за бортом потока удачи. Узнайте больше о своем прогнозе.

Овен

Для вас май будет удачным. Он принесет успех в начинаниях и финансовую выгоду, в том числе новые источники прибыли. Даже несмотря на вероятность определенного давления на работе. Окружающие будут уважать вас за то, что вы делаете, а Вселенная подарит вам успех, если вы захотите получить образование. Но будьте внимательны к своему здоровью и не тратьте денег впустую.

Телец

Вам может быть несколько сложно зарабатывать деньги в этом месяце. Что в сочетании с тем, что вырастут ваши издержки, может завести вас в затруднительное положение. Однако вы будете хорошо слышать свой внутренний голос, и для вас откроются новые карьерные перспективы. Для достижения желаемого может потребоваться трудная работа, а путь к целям будет неровным – со взлетами и падениями.

Близнецы

Звезды посылают вам много возможностей для заработка. Также хорошими результатами смогут похвастаться Близнецы, получающие образование. Есть возможность получить новую работу с хорошей зарплатой или продвинуться по службе на нынешнем месте. Постарайтесь больше времени проводить с семьей и не игнорируйте сигналы тревоги от своего организма.

Рак

Май вы проведете, как на качелях. В работе хоть и появится хорошая перспектива, относиться к предложениям нужно будет осторожно, чтобы не попасть в ловушку. На рабочем месте возможны конфликты с коллегами и непредсказуемые расходы на поездки. Возможно, нужно решить некоторые семейные проблемы, а в отношениях может возникнуть определенный стресс. Будьте очень внимательны к своему здоровью.

Лев

Этот месяц будет абсолютно благоприятным для вас в рабочей сфере. Новые проекты будут приносить выгоду, карьера будет двигаться вперед, а деловые поездки принесут немало пользы. Но избегайте любых поспешных решений – они могут принести вам серьезный ущерб. Семейная жизнь в мае принесет вам очень много радости, так что уделяйте ей максимум внимания.

Дева

Перед вами в мае откроется дверь для настоящего карьерного прорыва. Это также будет благоприятный в финансовом плане месяц. Вы можете выйти на новые территории и открыть новые каналы прибыли. Ваши отношения тоже находятся на подъеме. А вот что вам будет сложно делать, так это экономить деньги. И будьте морально готовы к незначительным, но чувствительным конфликтам в семье.

Весы

Май может стать для вас несколько сложным периодом. На работе возможны конфликты с руководством. Не избегайте их и подходите к решению спокойно, тогда это поможет укрепить ваше положение на рабочем месте. Есть также шансы на получение прибыли в бизнесе. Новое партнерство будет выгодным. В семейной жизни возможны непростые моменты – им также уделяйте достаточное внимание.

Скорпион

Звезды складываются в мае максимально удачно для вас, как для профессионала. Вы можете добыть значительную денежную выгоду и получить отличные предложения трудоустройства. Но будьте осторожны в любых деловых операциях и когда берете ссуды. Также месяц будет хорошим для получения образования. А вот за здоровьем стоит внимательно понаблюдать.

Стрелец

Это ваш месяц – не упустите его. Предложения о работе могут завести вас даже за границу. Новый бизнес скоро станет прибыльным, а старый легко будет расширить. Все ваши конкуренты и соперники останутся позади. Откроются новые возможности для прибыли. А еще улучшится здоровье. Поэтому наслаждайтесь жизнью по полной.

Козерог

Ваши расходы в мае могут существенно возрасти, что негативно повлияет на ваш комфорт и чувство уверенности. Поэтому постарайтесь следить за своими финансами повнимательнее и не тратить деньги зря. На работе проявляйте покой и собранность, ведь возможны конфликты. Дома тоже не все будет гладко – могут возникать конфликты с родными из-за имущества.

Водолей

В этом месяце у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем и финансами – затраты возрастут, а доходы останутся на прежнем уровне. Существует также риск потерять какой-либо из источников дохода. Поэтому вам нужно будет внимательно следить за уровнем стресса. К примеру, займитесь медитацией и дайте себе возможность отдыхать.

Рыбы

Вам может быть сложно копить деньги в этом месяце. В частности, из-за непредвиденных затрат. В работе вы можете столкнуться с негативными изменениями, которые повлияют на вашу мотивацию. Все это повлечет за собой стресс, который может подорвать ваше здоровье, следите за сигналами тела. И больше времени проводите с семьей, именно она станет вашей опорой в это время.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, на какие знаки зодиака больше всего повлияет лунное затмение 5 мая.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.