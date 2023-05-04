Какие знаки зодиака сильнее всего ощутят влияние затмения: прогнозируют настоящую революцию

Уже 5 мая нас ждет полутеневое солнечное затмение. Оно состоится в знаке Скорпиона и принесет обновленное осознание того, какое место мы занимаем в своей жизни, и новое видение всего происходящего.

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Астрологи указывают, что наибольшее влияние это затмение будет иметь на представителей четырех знаков. Оно поможет им осуществить кармическую чистку и подтолкнет к изменениям в правильном направлении.

Телец

Есть ли в вашей жизни человек, о котором вы много думали в последнее время? Это может быть ваш любовный интерес, партнер, коллега или друг. Даже заклятый враг. Затмение будет побуждать вас к развитию отношений с этим человеком. Если это токсичные отношения, будьте готовы, что их придется разорвать. Если хорошие и значимые – приготовьтесь к углублению вашей связи и новым обязательствам друг перед другом. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы сделать свою жизнь более гармоничной? Как вам поступить, чтобы создать более здоровые и взаимовыгодные отношения в будущем?

Лев

Вы чувствуете, что дома у вас царит хаос, а ваша жизненная ситуация в целом становится для вас слишком тесной. Поскольку это лунное затмение происходит в вашем 4-м доме жилища, семьи и домашних дел, оно может привести к тому, что вы произведете или примете большие изменения именно в этих двух областях. Переезжаете ли вы в новый город или приветствуете нового человека в семье – эти изменения связаны с болью, любовью, красотой и смехом. Они способны исцелить вашу старую детскую травму. Независимо от фактических событий, затмение создаст для вас большое количество новых возможностей в будущем. Вселенная так приближает вас к дому, который вы всегда искали.

Скорпион

Поскольку затмение происходит в вашем знаке, вы сейчас находитесь в самом центре внимания. Даже если вам это не нравится, и у вас нет для этого настроения. Вам придется признать, что ваша искра зажигает настоящий огонь. Небесное событие вытолкнет вас из зоны комфорта и заставит побороться за то, чтобы оставаться на гребне волны. Вы можете сделать что-то совершенно непредсказуемое, в любом случае вы поймете, что добились важной личной вехи. За этим начинается совершенно новый путь. Дайте себе время собраться с мыслями для следующего этапа.

Водолей

Вы ощущаете, что ваша карьера буксует – вы переросли свое нынешнее положение и чувствуете, что готовы к чему-то новому. Так сделайте это. Попробуйте что-нибудь новое в работе. Пусть даже ваше решение шокирует коллег, родственников и друзей. Пусть это будет совсем новая карьера, которую вы начнете строить с нуля, покинув достаточно теплое место. Что бы ни произошло, это откроет вам целый ряд новых перспектив. Вселенная буквально подталкивает вас к работе, для которой вы были рождены.

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