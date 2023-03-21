В конце марта удача придет к трем знакам зодиака: кто в списке

Последние недели марта принесут удачу трем знакам зодиака. Карьера наконец-то пойдет вверх, а на смену невзгодам в личной жизни придут покой и гармония.

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По словам астрологов, транзит Марса в знаке Рака принесет положительные изменения в их жизнь и подтолкнет наконец-то начать действовать для воплощения целей. Кроме того, 23 марта Плутон, символ трансформаций, впервые с 2008 года перейдет в знак Водолея.

Телец

Тельцам следует посмотреть долгосрочные цели на работе. Вы амбициозны и динамичны, вам действительно уже надоело сидеть на месте. Пора рассмотреть новые вакансии, пройти собеседования и проявить себя в перспективной сфере. Приложив немного усилий, вы сможете добиться всего, чего хотите.

Финансовые проблемы пройдут, вы почувствуете уверенность. Вам особенно важно иметь финансовую подушку – определенный запас денег на будущее. Конец марта позволит вам жить по полной, не экономить и не думать о лишних расходах.

В личной жизни тоже наступит гармония. Любовные отношения укрепятся. Вы будете лучше понимать партнера.

Лев

Вы получите желаемое вознаграждение на труд. Коллеги и руководство отметят ваш успех на работе, так что пополнение банковского счета не за горами.

Вам могут предложить повышение зарплаты или переход на другую, более перспективную должность. Конец марта принесет много улыбок, оптимизма и позитива. Вы почувствуете упорство и энергию, чтобы начать дела, которые вы долгое время откладывали.

Вам очень надоела рутина, поэтому пора действовать. Попытайтесь расширить знания, запишитесь на курсы или тренинги. О вас будут говорить и вами будут восхищаться. Так что в карьере вас ждет судьбоносный выбор.

Дева

Девам советуют задуматься о путешествиях или новых перспективах. Будет необходимость подвести некоторые итоги последних лет. Звезды советуют решиться разорвать отношения с токсичными людьми и больше времени уделить здоровью.

В личной жизни тоже будут изменения. Это благоприятное время, чтобы задуматься над инвестициями и планами на будущее.

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