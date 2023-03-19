Какие знаки зодиака неискренни: могут лгать прямо в глаза

Неискренность – едва ли не самое плохое человеческое качество. Конечно, ложь может отличаться – от безобидных маленьких выдумок до злобного вранья и умышленного введения кого-то в заблуждение.

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По словам астрологов, шесть знаков зодиака очень любят привирать. Скорпионы и Близнецы искусно умеют вводить в заблуждение, а Весы часто делают фальшивые комплименты только чтобы понравиться другим.

Скорпион

Астрологи говорят, что Скорпионы – самые лживые люди. Они врут, вводят в заблуждение, обманывают – и не испытывают мучений совести.

Скорпионы имеют скрытую эмоциональную сторону, но они редко подпускают кого-то достаточно близко, чтобы полностью открыться. Нечестно говоря о своих подлинных чувствах, они считают, что этим себя защищают. Кроме того, Скорпионы и сами мало доверяют окружающим, поэтому судят и действуют согласно собственному восприятию.

Близнецы

На втором месте – Близнецы. Внешне веселые и общительные, они легко вводят в заблуждение доверчивых людей. Кроме того, они возглавляют рейтинг сплетников и "без проблем повторяют то, что вы сказали им конфиденциально", – отмечает писательница и астролог Лиза Барретта. Этому особенно двуликому знаку тоже трудно быть подлинным с другими. Их слова часто расходятся с делом. Это люди, которые говорят одно, а думают и делают совсем другое.

Весы

Весы стремятся сохранить мир и будут лгать "во благо". Они скажут вам все, что вы хотите услышать, лишь бы вы успокоились. Эти люди часто делают фальшивые комплименты только для того, чтобы польстить другим. Весы – настоящие хамелеоны. Они способны подстроиться под кого угодно. По словам Алисы Альта, постоянного астролога программы Futurio, с любителями футбола Весы будут обсуждать футбол, но если кто-то им скажет, что спорт – это скучно, с легкостью примут эту точку зрения. Им неважно, что и кому говорить, главное – поддакивать и кивать. Такая "ложь во благо" приводит к тому, что Весов часто называют неискренними.

Водолей

Водолеи – экстравагантные бунтовщики, которые сделают все, чтобы шокировать и удивить окружающих своим поведением.

"Они редко ощущают вину, когда искажают правду, чтобы получить то, что хотят", – отметила Рэйчел Клер, астролог из Mysticsense. Поэтому Водолеи с легкостью лгут всем – друзьям, родным, коллегам.

Лев

Этот гороскоп идет от самых лживых знаков к наименее неискренних, и Львы – на пятом месте. Львы могут врать, чтобы самоутверждаться. Иногда, намеренно или случайно, они даже унижают других. Львы бывают неискренними ради успеха и признания. Они могут распространять сплетни только для того, чтобы быть в центре внимания.

Козерог

Козероги – отстраненные, хитрые и эмоционально сдержанные личности. По словам Лизы Барретты, "скорее всего, они обманут вас из-за упущений, а не откровенной лжи". Козероги привыкли скрывать чувства, чтобы не показать окружающим свою слабость. Иногда они врут только чтобы причинить другим больше боли.

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