Успех на работе или разочарования: гороскоп на 5 января для всех знаков зодиака

Львов ждет успех на работе, уроженцы знака будут делиться своим опытом с другими. Скорпионов разочаруют близкие люди.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 5 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Будете восстанавливать справедливость, как официальными и традиционными путями, привлекая правоохранительные органы, так и своими силами, выступая против тех людей и обстоятельств, которые будут казаться вам несправедливыми.

Телец

Сегодня стоит позаботиться о себе, например, записаться к врачу, есть что-то полезное или хотя бы подольше поспать. К счастью, это будет очень спокойный день, и вы можете себе это позволить.

Близнецы

Не сразу вам удается сделать все, что вы сегодня запланировали, появляются какие-то препятствия, так что приходится либо снизить свои притязания, либо переносить реализацию на более благоприятный период.

Рак

Отношения нуждаются в укреплении, поскольку сегодня могут возникнуть какие-то сложности и недоразумения. Вам нужно почаще общаться с вашими любимыми и близкими, чтобы лучше понимать друг друга.

Лев

Будете радостно демонстрировать свой профессионализм, причем на весь мир, например, проводите какие-то публичные мероприятия, участвуете в широкомасштабных акциях, даете интервью или начинаете учить много людей своему ремеслу.

Дева

Не стоит сегодня высказывать все, что приходит в голову, иногда правду нужно скрыть или раскрывать очень дозированно, особенно если сейчас вы склонны к эмоциональным всплескам.

Весы

Отстаивайте сегодня свои права, чего бы вам это ни стоило. Не давайте никому послабления, не уступайте ни шагу, кто бы ни пытался вас подвинуть. В конце концов, время от времени нужно четко очерчивать свои границы и бороться за них.

Скорпион

Вас сегодня могут разочаровать люди, в частности, ваши друзья, от которых вы ожидали поддержки, а они больше занимались собственными интересами, чем вашими. Ничего удивительного, ведь своя рубашка всегда ближе к телу.

Стрелец

Должны получить, если не повышение, то информацию о том, что вашу кандидатуру всерьез рассматривают, поэтому в ваших интересах сегодня вести себя наилучшим образом и показывать блестящие результаты.

Козерог

Не рискуйте сегодня лишний раз, позаботьтесь о безопасности, и вообще сейчас лучше посидеть дома, чем выходить. В конце концов, просто будьте внимательны в пути, в общении и при расчетах.

Водолей

Вы сейчас удивительно милы и привлекательны, и это может привлечь к вам большое количество людей, некоторые из которых даже могут влюбиться. Впрочем, и вы не останетесь в стороне и можете ответить на чьи-то чувства.

Рыбы

Можете сегодня получить именно тот долгожданный денежный транш, за который вы боролись или инвестиции, на которые так рассчитывали. В общем, уже можете позволить себе покупать какие-то нужные инструменты, товары или технологии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливыми. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.