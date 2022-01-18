Украину накроет магнитная буря: астрономы назвали дату

Согласно прогнозу астрономов, 4 февраля Землю накроет магнитная буря красного уровня (G1). Она продлится одни сутки, но ее влияние может быть ощутимым и в ближайшие к ней пару дней.

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, буря будет незначительной силы. Однако даже такие колебания магнитосферы могут становиться причиной ухудшения самочувствия и обострения хронических заболеваний.

У многих могут появиться боли в голове, нарушения сна, упадок сил, раздражительность и снижение работоспособности. Кроме того, магнитные бури могут приводить к сбоям в работе техники.

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Чтобы защитить здоровье от вредного влияния геомагнитной бури, медики советуют больше отдыхать, высыпаться, дышать свежим воздухом, избегать интенсивных физических нагрузок и стресса. Также рекомендуется отказаться от тяжелой пищи, кофе, курения и алкоголя.

Как сообщал OBOZREVATEL, сильная магнитная буря стала причиной яркого северного сияния, которое наблюдалось в некоторых регионах планеты в конце декабря.

Напомним также, врач-невролог Виктор Мацышин рассказал, как перестать страдать из-за магнитных бурь. По словам доктора, на помощи придут "три столпа здоровья".