Солнечная буря вызовет яркое Полярное сияние: кто увидит и когда смотреть

Мощная вспышка на Солнце, которая произошла в понедельник, 20 декабря, вызовет яркое северное сияние в высоких широтах в канун католического Рождества. Полюбоваться им можно будет с территории Британии, Шотландии, Исландии и восточного побережья Канады.

По прогнозу Метеорологического бюро Великобритании, особенно зрелищным явление будет в районе Северного полюса. Лучшее время для наблюдения – с 22:00 до полуночи.

Северное сияние – это свечение участков ночного неба в полярных районах. Оно возникает в верхних слоях атмосферы под влиянием потоков заряженных частиц солнечного ветра, которые магнитное поле Земли направляет к полюсам.

Эти частицы сталкиваются с молекулами или атомами газов и заставляют их излучать свет в зелено-красной гамме.

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Напомним, к католическому Рождеству Землю накроет магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце. Она может повредить работе спутниковой связи и вывести из строя электросети. По прогнозу метеорологов, магнитный шторм будет небольшой силы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году Солнце вступило в новый цикл, что привело к увеличению количества вспышек и солнечных бурь, которые достигают нашей планеты.