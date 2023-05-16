Угрожают энергетические вампиры: кого из знаков ждет худшая неделя. Гороскоп

Последние несколько недель с астрологической точки зрения были полны хаоса. И этот период будет продолжаться для трех знаков и на этой неделе. Их представителям нужно любой ценой избегать пассивно-агрессивных споров и ссор и остерегаться энергетических вампиров. В противном случае это может стать битвой, в которой вы будете бороться с собой и проигрываете.

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Астрологи составили список из трех знаков, которым следует быть осторожными на этой неделе. Узнайте, есть ли вы среди них.

Овен

Вы сейчас склонны к капризному и раздражительному поведению, хотите защищать себя от всего. Вам хочется отступить от того, что кажется вам неприятным и расслабиться. И это может стать хорошим выходом. Не боритесь за власть, не давайте никому вводить вас в заблуждение. Вы сами прекрасно знаете, чему вы противостоите. А любое выяснение отношений будет для вас сейчас токсичным. Не хотите больших неприятностей – сделайте паузу.

Лев

Неопределенность будущего может беспокоить вас в начале недели, но нет причин так строго относиться к себе. Будьте нежны с собой. Вы сейчас можете страдать перепадами настроения и желанием конфликтовать с окружающими. В то же время эта неделя может заложить основы вашего карьерного успеха на ближайшие 12 месяцев. Впрочем, достижение этого успеха может провоцировать конфликты с вашим личным. Если вы почувствуете сильное волнение или ярость, сделайте пазу и сверьтесь со своими чувствами.

Водолей

Вы можете чувствовать себя, словно вы плохой человек, хотя это не так. Прямо сейчас ваши интересы могут находиться в конфликте с интересами ваших близких. И желание ставить себя во главу угла может им не нравиться – отсюда и такое неприятное впечатление о себе. Воспользуйтесь новолунием 19 мая, чтобы посеять семена будущего успеха, сформируйте свои намерения и сформулируйте желания – это поможет вам выбраться из сложного периода. И не забывайте о своих интересах ни на мгновение.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп для всех знаков зодиака на эту неделю.

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