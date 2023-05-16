Кому светит настоящий джек-пот: гороскоп для всех знаков на неделю

В конце этой недели нас ждет новолуние. Это время планирования нового и прощания с тем, что больше не работает. Тех, кто справится с этой задачей, будет ждать настоящая удача.

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Но, как утверждают астрологи, некоторым знакам будет везти больше всех. Узнайте, что прогнозируют звезды на эту неделю.

Овен

Вам нужно перестать витать в облаках и быть здесь и сейчас. Примите красоту и утонченность настоящего момента. Наслаждайтесь радостями, которые щедро отсыпает вам жизнь. Так вы почувствуете себя в большей гармонии со своей интуицией, чем когда-либо прежде. Доверяйте своему внутреннему компасу и тому, куда он вас ведет. Уже скоро вас ждет настоящий джек-пот.

Телец

Вам нужно проявить благодарность судьбе. За все – и за хорошее, и за плохое, и за безобразное с ужасным. Все происходящее с вами имеет причины. Сосредоточьтесь на усвоении этих уроков. Думайте об этом как об обновлении системы. Не жалуйтесь, что что-то не выходит. Больше думайте о том, что удается, и добро начнет приумножаться. Не позволяйте дурным мыслям завладеть вашим разумом.

Близнецы

Вам придется задать себе неудобные вопросы. И создать пространство для порой неприятных ответов, которые вы себе дадите. С правдой нечасто легко иметь дело. Но вы обязаны видеть свою жизнь такой, какой она есть, а не такой, как вы ее себе представляете. Снимайте с пьедестала ложные идолы, избавляетесь от плохих идеалов. Возле вас не должно быть людей, которые угнетают или обесценивают вас.

Рак

Все, что происходит с вами сейчас, происходит именно так, как запланировано судьбой – не раньше, не позже, не лучше, не хуже. Все, что вам нужно сделать, это отпустить свое ложное чувство контроля и довериться потоку. Если вы чувствуете, что вас чем-то обидели, верьте, что весы правосудия склонятся в вашу пользу. Убедитесь, что вы не мыслите как жертва. Это помогает видеть вещи такими, какие они есть, а не через искаженные линзы вашего прошлого опыта.

Лев

Вы все говорите и делаете правильно. Не слушайте подобострастных слов и не имейте дело с людьми, которые много говорят, а потом ничего не делают. Уверенно говорите "нет" всему, что не резонируйте с вашей душой. Установите глубокую и значимую связь с собой и своими желаниями. И Вселенная склонится в вашу пользу.

Дева

Если вы желали отправиться в путешествие, позаботьтесь, чтобы оно не было просто поездкой по работе или на отдых. Это должно быть путешествие, которое приблизит вас к вашей глубинной сущности, и вы сможете заметно изменить жизнь. С собой хорошо будет взять любимого человека, это сделает вас более близкими друг к другу и укрепит ваши отношения. На этой неделе выбирайте для себя только те решения, которые помогут вам двигаться в направлении роста.

Весы

Жизнь столь же беспорядочна, как и прекрасна, и жизнь дает нам то, что нам нужно, а не всегда то, что мы хотим. Так что, принимайте жизнь такой, какой она есть. На этой неделе вы можете оказаться в конфликтной ситуации, которая будет для вас, как для миролюбивого человека, очень неприятной. Сделайте себе одолжение и смиритесь с тем фактом, что не все всегда согласны с вами и что вы не сможете сразу найти решение, которое ищете. Ваш рост состоит в том, чтобы идти по пути непротивления и укреплять свои личные границы.

Скорпион

Не бойтесь выходить из зоны комфорта и идти на некоторые риски. Безопасная жизнь сейчас не принесет вам никаких преимуществ. Наберитесь смелости и идите туда, куда ведет вас ваше сердце. Для вас пришло время новых путей. Ваша интуиция знает, что лучше для вас, так что слушайте ее. Если вы лечите разбитое сердце, знайте, что оно исцелится. А пока сосредоточьтесь на радостях, которые уже есть у вас. Уделяйте больше времени тому, что возвращает блеск вашим глазам.

Стрелец

Вам не следует быть тем человеком, которого хотят вас видеть другие – не пытайтесь стать удобными для всех. Возможно, ваш яркий темперамент – это ваш подарок миру. Ваша внутренняя свобода быть собой может стать большим вдохновением для других. У вас на этой неделе может проснуться страсть к путешествиям. Задумайтесь, куда зовет вас ваше сердце. В этом месте вы можете не просто набраться впечатлений, а встретить свое настоящее "я".

Козерог

На этой неделе вы можете почувствовать, что вырвали из глубочайшего медитативного сна. Вам важно помнить, что Вселенная не наказывает вас таким образом. Это ее способ привлечь ваше внимание к устаревшим убеждениям о себе, мире и отношениях, за которые вы держались зря. Они истощали ваши ресурсы, вместо того чтобы давать новые силы. В любой ситуации выбирайте в первую очередь себя. Вина и стыд не должны угнетать вас.

Водолей

Эта неделя – лучшее время, чтобы преодолеть разрыв между тем, кто вы на самом деле, и тем, кем вам сказали быть. Если вас называют мятежником и человеком, которым трудно управлять, значит вы на правильном пути. Вас должны учитывать, а не вы подстраиваться под всех. Новая Луна принесет вам людей, которые являются настоящей частью вашей стаи. Объединяйтесь и призывайте в свою жизнь изменения, которые вам так нужны.

Рыбы

Чем больше вы отвергнете осуждений и самокритики, тем больше радости, любви, нежности и сострадания получите. Приветствуйте себя настоящих и получайте за это поток прекрасных эмоций. Вы притягиваете к себе чудеса, когда признаете магию своей природы. Эта неделя должна стать для вас временем изобилия и процветания, но речь идет не только о том, чтобы насладиться плодами своего прошлого труда. А еще и о том, чтобы поделиться ими с теми, кто поддерживает вас, и укреплять связи, заставляющие вас чувствовать себя в безопасности среди большого и бурного мира.

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