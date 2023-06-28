Удачи в бизнесе или недоразумения в отношениях: что принесет знакам зодиака июль. Гороскоп

Каждая сфера в нашей жизни, будь то карьера, финансы, здоровье или личная жизнь, нуждаются в регулярном принятии подчас весьма непростых решений. Помочь этому может гороскоп, составленный профессиональным астрологом.

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Так специалисты уже проанализировали звездную погоду, ожидающую нас в июле, и дали свои рекомендации для всех знаков зодиака на июль 2023 года. Что ждет вас, читайте в материале дальше.

Овен

Первая половина июля на работе может быть для вас непростой, но ближе к его середине дела пойдут лучше. Особенно для госслужащих. Что касается финансов, звезды призывают не тратить ни копейки впустую. При первых же признаках недомогания давайте себе отдых – это важно, чтобы поддержать свое состояние. В отношениях наслаждайтесь гармонией и дружелюбием. Найдите для себя и партнера общее интересное хобби.

Телец

Первая неделя июля может стать для вас прорывной в карьерном плане. После чего старайтесь вести себя осторожно, чтобы не испортить отношения с коллегами и начальством. В бизнесе ждите новых проектов и соглашений, командировки в этом месяце будут удачными. Но приготовьтесь к вероятности незапланированных расходов. Старайтесь избегать стресса – он может подорвать ваше здоровье. В отношениях тоже будьте осторожны и держите себя в руках, чтобы вдруг не обидеть партнера.

Близнецы

Ваш знак будет преуспевать на работе в этом месяце, но если вложит немалые усилия и душу в свое дело. Старайтесь также заводить новые полезные знакомства. Не позволяйте тревоге, неуверенности и стрессу выбивать вас из колеи – сразу разбирайтесь с этими состояниями, возвращайте себя к равновесию. Наслаждайтесь гармонией своего дома. Ваше взаимопонимание с родными и друзьями вырастет. Одиноким рекомендуется назначать свидания – они доставят вам наслаждение.

Рак

Вам придется очень много работать в июле, но все равно все может пойти не так, как вам хотелось бы. Вы можете уступать конкурентам, не получать ожидаемое вознаграждение и чувствовать разочарование своей работой. Также проблемы ожидаются в личной жизни – может возникнуть недоразумение с близкими. Не игнорируйте эти моменты, разрешайте споры через искреннее общение, уважайте чувства близких. И старайтесь поддерживать себя с помощью умеренной физической активности и управления стрессом.

Лев

Успех будет на вашей стороне в июле. Вы можете рассчитывать на продвижение по службе и надбавки. Вы почувствуете прилив креативности в работе и сразу получите хорошие плоды. Но старайтесь не впадать в расточительство. И следите за уровнем усталости – вы рискуете выгореть в июле. В отношениях с партнерами вы почувствуете гармонию. Даже некоторые недоразумения с членами семьи удастся уладить. Если вы давно хотели сделать предложение любимому человеку или вступить в брак, июль будет удачным месяцем.

Дева

Приготовьтесь к карьерным взлетам и падениям. Это нормально, главное не переживать слишком сильно. Если у вас есть свой бизнес, будьте осторожны во всех аспектах. В первой половине месяца вы можете чувствовать себя вяло, страдать от слабого внимания – исправьте это хорошим глубоким отдыхом и к концу июля вы почувствуете большой прилив сил. В личных отношениях приготовьтесь к недоразумениям. Общайтесь с дорогими вам людьми осторожно. Одиноким Львам не рекомендуется спешить с началом нового романа.

Весы

Вы можете почувствовать недовольство своей работой, даже если она будет приносить вам хорошую прибыль. Постарайтесь не принимать импульсивные решения под действием этого недовольства. Следите за тем, что вы едите – от этого как никогда сильно зависит ваш уровень энергии. В отношениях пришло время перемен. Но при этом обязательно учитывайте мнение своего партнера. Оставайтесь верными себе, но будьте готовы к разумному компромиссу.

Скорпион

С точки зрения работы июль будет для вас неоднозначным. Существует большая вероятность смены работы, но тщательно взвесьте все аспекты. И постарайтесь воздержаться от расточительства – сейчас не время разбрасываться деньгами. Отношения с вашим романтическим партнером могут войти в сложный период. Ищите поддержки и семье и старайтесь проявлять мудрость и взвешенность. Одиноким рекомендуется хорошо проводить время без каких-либо обязательств.

Стрелец

Ваша карьера в июле будет складываться наилучшим образом. У предпринимателей появится возможность запустить новый проект, который принесет очень хорошую прибыль и позволит расширить бизнес. Обращайте внимание на свое физическое состояние – от него будет сильно зависеть ваше настроение, а значит и работоспособность. Семейная жизнь в июле будет для вас гармоничной и доставит удовольствие. Одиночкам звезды обещают особую встречу.

Козерог

Первая половина месяца будет полна для вас карьерных достижений. А бизнес будет развиваться и процветать. Дальше прогресс немного замедлится. Также ближе к концу июля можно столкнуться с ухудшением самочувствия. Не игнорируйте сигналы тревоги, а лучше начните заботиться о себе заранее. Во второй половине месяца вас ждут ссоры с вашим партнером. Постарайтесь сохранить гармонию, дав любимому человеку больше личного пространства и уважения.

Водолей

На вашем карьерном пути могут появиться неожиданные помехи. Вам нужно сосредоточиться и работать усерднее, если вы хотите достичь своих целей. Прибыль в июле может оказаться меньше, чем вы ожидали. Усложнить ситуацию может плохое самочувствие, вызванное стрессом. Поэтому позаботьтесь о своей ментальной и физической форме. Разногласия и дисгармония с партнером также могут огорчать вас. Снизьте ожидания и ослабьте контроль в отношениях.

Рыбы

Вам хочется отдохнуть от своей работы. Сделайте это – возьмите отпуск или займитесь чем-нибудь, что вам нравится и вдохновляет вас. Обращайте внимание на сигналы своего тела – прошлый стресс накопился и может вызвать значительный дискомфорт, делать вас раздражительными. Также вам придется приложить дополнительные усилия для поддержания гармонии и мира в семье. Если немного постараетесь, к концу месяца все наладится. Будьте честны со своими близкими.

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