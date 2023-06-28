Три знака зодиака ждут тяжелые времена: кому не повезет в последние дни июня

Некоторые знаки зодиака могут столкнуться с проблемами и неурядицами в последнюю неделю июня. Из-за энергии Плутона их ожидает разочарование и агрессивное поведение.

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Астрологи составили список знаков, которым необходимо приготовиться к тяжелой неделе. Этот период будет полон эгоистических мотивов и упрямства, что также окажет негативное влияние на других.

Телец

В конце июня вы будете чувствовать себя подавленным. Из-за интенсивности транзитов Марса вы можете сорваться на людей, требующих от вас слишком многого. Больше всего могут пострадать ваши самые близкие люди. Вместо того чтобы вежливо общаться, вы можете обвинить их в чрезмерном давлении. Эмоции возобладают, что приведет к выяснению отношений.

Близнецы

В течение недели вы поймете, что вы человек, над которым нельзя шутить. Это дружеский знак, но не любит когда нарушают его границы, поэтому, возможно, в этот период, Близнецы прервут общение с давящим на них человеком. Вам не нравится путь, который вы избрали, поэтому отталкиваете людей, чтобы выбраться оттуда. Энергия Плутона заставляет почувствовать себя в ловушке и вы паникуете.

Дева

У Девов появится ощущение, что их оттолкнули и кто-то не впускает в свой круг общения. Энергия Марса и Плутона разжигает вашу злобу и мстительность, поэтому этому человеку не стоит переходить вам дорогу в этот период. Вас не волнуют последствия от содеянного, потому что вы не думаете о будущем. На этой неделе только одна цель – дать понять другим, что они вас не сломают.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп о знаках зодиака, которые добьются успеха в июле.

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